Українська збірна вийшла на юніорський чемпіонат Європи з футболу

Україна гратиме у фінальному раунді Євро U19 уперше з 2018 року

Українці виграли всі три матчі у груповій стадії турніру

Збірна України U19 з футболу вийшла на юніорський чемпіонат Європи. Сталося це завдяки перемозі над Швейцарією (3:0) у вирішальному поєдинку елітраунду відбору.

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«Синьо-жовті» стартували у відборі з двох «сухих» перемог: з рахунком 2:0 обіграли господарів мінітурніру з Північної Македонії, 3:0 – однолітків з Латвії.

Дві перемоги в елітраунді також мала Швейцарія, що поступалася Україні лише за різницею забитих-пропущених м'ячів. Матч третього туру відтак набував вирішального значення – його переможець гарантував собі місце на Євро-2024.

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Перша половина зустрічі пройшла без забитих голів. Відкрити рахунок Україні вдалося вже після години ігрового часу: Геннадій Синчук з-за меж карного майданчика поцілив у «дев'ятку».

Подвоїв перевагу України, а згодом і встановив остаточний рахунок, Матвій Пономаренко. Спершу нападник скористався помилкою голкіпера і вразив порожні ворота, а ще за 10 хвилин оформив дубль після навісу з флангу.

Швейцарці двічі пробивали в площину воріт Владислава Крапивцова, але вперше в нинішньому відборі завершили гру без забитих голів.

Кваліфікація Євро-2024. Елітраунд. Третій тур

Україна U19 – Швейцарія U19 – 3:0

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Голи: Синчук, 63, Пономаренко, 68, 78

Зазначимо, Україна гратиме у фінальному раунді Євро U19 уперше з 2018 року, коли дісталася півфіналу. Загалом Євро-2024 стане шостим в історії збірної України U19. Найкращий результат команди на турнірі – «золото» 2009 року.

Суперників за групою Україна отримає на жеребкуванні 17 квітня. Основна частина змагань у Північній Ірландії стартує 15 липня.

Нагадаємо, у середу 20 березня було проведене жеребкування, й визначені суперники у групових футбольних матчах Олімпійських ігор-2024. За результатами жеребкування збірна України U-23 зіграє у Парижі проти Аргентини, Марокко та збірної з Азії.

Як повідомлялося, збірна України з футболу обіграла Боснію і Герцеговину у плей-оф відбору на чемпіонат Європи 2024 року.