Польща відмовляється сприяти поверненню українських біженців додому

Польща зацікавлена в українцях, які дуже важливі з точки зору польського ринку праці

Польща залишатиметься нейтральною в питанні повернення українських біженців в Україну. Влада країни не планує заохочувати їх на повернення та перешкоджати їм. Про це повідомив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи в інтерв'ю DW.

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«Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми. Тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають у Польщі. Чи вони вирішуватимуть повертатися, чи ні», – розповів Гузи.

Дипломат зазначив, що Польща зацікавлена в українцях, які дуже важливі з точки зору польського ринку праці.

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«Я маю на увазі дефіцит робочої сили. Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишитися, тому що йому буде важко знайти їм заміну. Але це не ті речі, на які польська влада якимось чином буде реагувати», – додав Гузи.

Раніше повідомлялося, що Україна проводить переговори з посадовцями ЄС про те, аби майбутні міграційні правила Євросоюзу допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому наступного року та підтримати економіку.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України та екснардеп Сергій Лещенко поділився «ідеєю», як повернути додому українських біженців. Для цього європейські країни повинні «припинити допомогу українцям, які виїхали через війну».