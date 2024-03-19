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Шахтарі ДТЕК Енерго передали чергову партію вугілля для обігріву захисників України (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Шахтарі ДТЕК Енерго передали чергову партію вугілля для обігріву захисників України (фото)
Шахтарі-волонтери ДТЕК організували фасування вугілля у мішки по 50 кг
фото: energo.dtek.com

Чергові партії вирушили до захисників на Донецький і Запорізький напрямки

З початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Енерго регулярно допомагає Збройним Силам України з вугіллям для обігріву, організовуючи відвантаження військовим частинам та безпосередньо підрозділам на окремих напрямках. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Щоб охопити допомогою якомога більше підрозділів та на прохання безпосередньо військових, шахтарі-волонтери ДТЕК організували фасування вугілля у мішки по 50 кг. Чергові партії вирушили до захисників на Донецький і Запорізький напрямки.

Шахтарі ДТЕК Енерго передали чергову партію вугілля для обігріву захисників України (фото) фото 1
фото: energo.dtek.com

«Ця тепла допомога рушила на найвіддаленіші позиції. Паливо потрібно нашим хлопцям у кожний бліндаж», – розповів військовий з Дніпропетровщини Олександр. Вуглевидобувні підприємства постійно на зв’язку з військовими підрозділами, що зараз захищають Україну.

Шахтарі ДТЕК Енерго передали чергову партію вугілля для обігріву захисників України (фото) фото 2
фото: energo.dtek.com

«Допомагаємо, бо хочемо, аби нашим захисникам, серед яких чимало й наших колег та колежанок, було тепло, аби вони не мерзли, могли підсушити речі, підігріти води або їжу. Ми дуже вдячні їм за те, що женуть ворога з нашої землі та тримають фронт. Кожен українець сьогодні має допомагати військовим, аби їм було хоч трохи легше, аби вони відчували підтримку населення країни, надійний тил, аби мали сили триматись та нищити ворога», – зазначив Олег, шахтар ДТЕК.

Нагадаємо, наразі понад 4 500 співробітників ДТЕК захищають Україну у лавах ЗСУ.

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Теги: вугілля Україна ДТЕК населення

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