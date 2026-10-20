Блогерка з Дніпра потрапила за ґрати у США: подробиці

Владислава Роговенко зникла із соцмереж після новини про її затримання

Владислава Роговенко мешкає з трьома дітьми у США

Уродженку Дніпра, українську блогерку Владиславу Роговенко, затримали у США. Інформація про її арешт з’явилася на сайтах, які публікують дані про затриманих у Флориді. Про це пише «Главком» із посиланням на допис сторінки Broward County Crime Watch.

Деталі арешту українки в США

фото: Broward County Crime Watch /Facebook

За даними джерела, 31-річну Владиславу Роговенко (Колесніченко) затримали 12 жовтня. Блогерці висунуто звинувачення у фізичному насильстві в родині (незаконний фізичний контакт або заподіяння тілесних ушкоджень).

Зазначається, що це було імміграційне затримання на вимогу федеральних органів. Роговенко затримали на запит федеральної імміграційної служби. До слова, у справі блогерка зазначена під прізвищем колишнього чоловіка, Олександра Колісніченка.

Низка інших ресурсів, які публікують дані затриманих у Флориді, також оприлюднили деталі арешту Влади Роговенко. Зокрема, американський сайт South Florida Busts, який публікує записи про арешти у Флориді, також додав справу Владислави Роговенко. Їй висунули звинувачення у фізичному насильстві в сім’ї.

фото: скриншот soflabusts.com

Ще один ресурс Broward County Mugshots Zone, який збирає та публікує інформацію про арешти й фотографії затриманих в окрузі Бровард, штат Флорида, також оприлюднив фото та дані затриманої Владислави Роговенко (Колісніченко).

фото: скриншот browardfl.mugshots.zone

Також у мережі шириться інформація про те, що затримання блогерки сталося після її сутички з партнером 11 жовтня біля торгового центру Sawgrass Mills. Однак ця інформація не підтверджена.

Коли Владислава Роговенко востаннє виходила на зв’язок

Останній допис Владислави Роговенко в Instagram датується 10 жовтня. Тоді жінка ділилася дописами із сімейної поїздки зі своїми дітьми до Діснейленду. Дніпрянка має трьох дітей.

фото: скриншот Іnstagram

У своєму Telegram-каналі блогерка востаннє публікувала дописи 12 жовтня о 3:13 за місцевим часом у Флориді. Тоді блогерка жалілася на свого партнера Алекса, з яким має напружені стосунки. У пари у вересні народилася дочка.

фото: скриншот з Telegram

Реакція оточення Влади Роговенко

Зазначимо, подруга Владислави Роговенко, блогерка з України Влада Томсон відреагувала на її арешт. Подробиць вона не розкривала та заявила, що питання арешту Роговенко вирішують. «Зупиніться. Ви думаєте, що все знаєте, а ми – ні? Усе під контролем, і зараз усі вирішують ці питання», – зазначила вона.

Згодом Томсон повідомила, що справу про затримання блогерки було закрито в день інциденту. Водночас блогерка повідомила, що Владислава Роговенка ще не повернулася додому.

«Ми знаємо всю ситуацію. Ми на зв’язку. У Влади є рідні, близькі та ми, друзі, які зараз вирішують усі ці питання й роблять усе, щоб вона якнайшвидше була вдома. Справу, скриншоти якої ви поширюєте, закрили в перший же день. Заспокойтеся зараз», – висловилася вона.

фото: скриншоти із соцмереж

Також блогерка з харкова Стася Макеєва, яка є кумою Владислави Роговенко також відреагувала на новину про арешт. Вона звернулася до аудиторії із закликом запинитися запитувати їй про інцидент.

Що відомо про Владиславу Роговенко

Влада Роговенко стала відомою завдяки участі в шоу «Супермодель по-українськи» у 2014 році. У 2020 році вона знялася в реаліті «Від пацанки до панянки», а згодом перемогла в проєкті «Супермама».

Владислава Роговенко з колишнім чоловіком Олександром Колісніченком фото: Іnstagram.com/vladyslava_rogovenko1

У 2021 році блогерка вийшла заміж за моряка та блогера Олександра Колісніченка, відомого як Олександр Космос. Під час повномасштабного вторгнення жінка виїхала з двома синами Марком і Тімом до США.

Владислава Роговенко з батьком своєї дочки фото: Іnstagram.com/vladyslava_rogovenko1

Зрештою блогерка розлучилася з чоловіком. З часом вона почала нові стосунки з іноземцем Алексом, а 31 серпня 2026 року народила третю доньку.

Нагадаємо, українку Вікторію Булавіну в Сан-Дієго (США) заарештували прямо в будівлі імміграційної служби під час співбесіди з приводу отримання грін-карти. Затримання українки відбулося минулого тижня, коли Вікторія Булавіна разом зі своїм чоловіком пішла на останню співбесіду для отримання грін-карти на підставі шлюбу пари.