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Блогерка з Дніпра потрапила за ґрати у США: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Владислава Роговенко зникла із соцмереж після новини про її затримання
фото: Іnstagram.com/vladyslava_rogovenko1, Facebook/Broward County Crime Watch

Владислава Роговенко мешкає з трьома дітьми у США

Уродженку Дніпра, українську блогерку Владиславу Роговенко, затримали у США. Інформація про її арешт з’явилася на сайтах, які публікують дані про затриманих у Флориді. Про це пише «Главком» із посиланням на допис сторінки Broward County Crime Watch.

Деталі арешту українки в США

Блогерка з Дніпра потрапила за ґрати у США: подробиці фото 1
фото: Broward County Crime Watch /Facebook

За даними джерела, 31-річну Владиславу Роговенко (Колесніченко) затримали 12 жовтня. Блогерці висунуто звинувачення у фізичному насильстві в родині (незаконний фізичний контакт або заподіяння тілесних ушкоджень).

Зазначається, що це було імміграційне затримання на вимогу федеральних органів. Роговенко затримали на запит федеральної імміграційної служби. До слова, у справі блогерка зазначена під прізвищем колишнього чоловіка, Олександра Колісніченка.

Низка інших ресурсів, які публікують дані затриманих у Флориді, також оприлюднили деталі арешту Влади Роговенко. Зокрема, американський сайт South Florida Busts, який публікує записи про арешти у Флориді, також додав справу Владислави Роговенко. Їй висунули звинувачення у фізичному насильстві в сім’ї.

Блогерка з Дніпра потрапила за ґрати у США: подробиці фото 2
фото: скриншот soflabusts.com

Ще один ресурс Broward County Mugshots Zone, який збирає та публікує інформацію про арешти й фотографії затриманих в окрузі Бровард, штат Флорида, також оприлюднив фото та дані затриманої Владислави Роговенко (Колісніченко).

Блогерка з Дніпра потрапила за ґрати у США: подробиці фото 3
фото: скриншот browardfl.mugshots.zone

Також у мережі шириться інформація про те, що затримання блогерки сталося після її сутички з партнером 11 жовтня біля торгового центру Sawgrass Mills. Однак ця інформація не підтверджена.

Коли Владислава Роговенко востаннє виходила на зв’язок

Останній допис Владислави Роговенко в Instagram датується 10 жовтня. Тоді жінка ділилася дописами із сімейної поїздки зі своїми дітьми до Діснейленду. Дніпрянка має трьох дітей.

Блогерка з Дніпра потрапила за ґрати у США: подробиці фото 4
фото: скриншот Іnstagram

У своєму Telegram-каналі блогерка востаннє публікувала дописи 12 жовтня о 3:13 за місцевим часом у Флориді. Тоді блогерка жалілася на свого партнера Алекса, з яким має напружені стосунки. У пари у вересні народилася дочка.

Блогерка з Дніпра потрапила за ґрати у США: подробиці фото 5
фото: скриншот з Telegram

Реакція оточення Влади Роговенко

Зазначимо, подруга Владислави Роговенко, блогерка з України Влада Томсон відреагувала на її арешт. Подробиць вона не розкривала та заявила, що питання арешту Роговенко вирішують. «Зупиніться. Ви думаєте, що все знаєте, а ми – ні? Усе під контролем, і зараз усі вирішують ці питання», – зазначила вона.

Згодом Томсон повідомила, що справу про затримання блогерки було закрито в день інциденту. Водночас блогерка повідомила, що Владислава Роговенка ще не повернулася додому.

«Ми знаємо всю ситуацію. Ми на зв’язку. У Влади є рідні, близькі та ми, друзі, які зараз вирішують усі ці питання й роблять усе, щоб вона якнайшвидше була вдома. Справу, скриншоти якої ви поширюєте, закрили в перший же день. Заспокойтеся зараз», – висловилася вона. 

Блогерка з Дніпра потрапила за ґрати у США: подробиці фото 6
фото: скриншоти із соцмереж

Також блогерка з харкова Стася Макеєва, яка є кумою Владислави Роговенко також відреагувала на новину про арешт. Вона звернулася до аудиторії із закликом запинитися запитувати їй про інцидент. 

Що відомо про Владиславу Роговенко

Блогерка з Дніпра потрапила за ґрати у США: подробиці фото 7
фото: Іnstagram.com/vladyslava_rogovenko1

Влада Роговенко стала відомою завдяки участі в шоу «Супермодель по-українськи» у 2014 році. У 2020 році вона знялася в реаліті «Від пацанки до панянки», а згодом перемогла в проєкті «Супермама».

Владислава Роговенко з колишнім чоловіком Олександром Колісніченком
Владислава Роговенко з колишнім чоловіком Олександром Колісніченком
фото: Іnstagram.com/vladyslava_rogovenko1

У 2021 році блогерка вийшла заміж за моряка та блогера Олександра Колісніченка, відомого як Олександр Космос. Під час повномасштабного вторгнення жінка виїхала з двома синами Марком і Тімом до США.

Владислава Роговенко з батьком своєї дочки
Владислава Роговенко з батьком своєї дочки
фото: Іnstagram.com/vladyslava_rogovenko1

Зрештою блогерка розлучилася з чоловіком. З часом вона почала нові стосунки з іноземцем Алексом, а 31 серпня 2026 року народила третю доньку.

Нагадаємо, українку Вікторію Булавіну в Сан-Дієго (США) заарештували прямо в будівлі імміграційної служби під час співбесіди з приводу отримання грін-карти. Затримання українки відбулося минулого тижня, коли Вікторія Булавіна разом зі своїм чоловіком пішла на останню співбесіду для отримання грін-карти на підставі шлюбу пари.

Теги: США українці за кордоном поліція блогер арешт

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