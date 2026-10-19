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Франція запровадить комендантську годину та нові обмеження після масових заворушень

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Франція запровадить комендантську годину та нові обмеження після масових заворушень
Правоохоронці затримали по всій країні щонайменше 2,4 тис. людей
фото: AP

Уряд доручив місцевій владі обмежити пересування в окремих містах

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню доручив місцевій владі запровадити локальні комендантські години після масових заворушень, які охопили низку французьких міст. Обмеження мають запобігти новим випадкам насильства, погромам і мародерству. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Associated Press.

Після екстреної наради з урядовцями Лекорню заявив, що попросив префектів запровадити «дуже обмежені» заходи в окремих міських районах. Конкретні території та час дії комендантської години мають визначати місцеві органи влади.

За словами прем’єра, уряд прагне захистити людей, громадський порядок і бізнес, який постраждав від погромів. Водночас влада розмежовує мирні демонстрації та насильницькі дії, що супроводжували частину протестів.

Лекорню заявив, що уряд готовий вдатися до додаткових заходів, якщо ситуація цього вимагатиме. Водночас загальнонаціональне запровадження надзвичайного стану наразі не розглядають. Про це повідомляє The Guardian.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон засудив погроми та вандалізм і доручив перевірити, чи були недоліки в роботі розвідки або підготовці поліції до протестів. Також місцева влада отримала можливість за потреби забороняти окремі зібрання.

Заворушення спалахнули під час демонстрацій проти зростання вартості життя та погіршення доступності державних послуг. У низці міст протестувальники вступали в сутички з поліцією, підпалювали автомобілі, громили будівлі та грабували магазини.

У Марселі тимчасово заборонили публічні зібрання. У Ліможі внаслідок пожежі зазнала значних руйнувань будівля міської ратуші, а в інших містах пошкодили торговельні заклади та громадське майно. Французька влада обіцяє посилити заходи безпеки та допомогти підприємцям, які зазнали збитків унаслідок погромів.

За даними журналістів, правоохоронці затримали по всій країні щонайменше 2,4 тис. людей. Президент Макрон відмовився прийняти відставку міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєза, заявивши про необхідність зберегти керівництво правоохоронними органами під час кризи.

Перша хвиля протестів у Франції піднялася наприкінці вересня. Їхніми головними учасниками були старшокласники, які вимагали підвищення якості шкільної освіти та рівня фінансування державних шкіл. Їх підтримали студенти вишів, батьки та педагоги. Далі спектр незадоволеності розширився. До протестів приєдналися профспілки, громадські активісти, представники вкрай лівих політичних рухів, «Жовті жилети» та інші групи громадян.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на масові протести, які охопили Францію. Трамп, зокрема, заявив, що імміграція людей з «зовсім іншого світу» нібито руйнує Францію. Він закликав французьку владу закрити кордони та взяти ситуацію під контроль.

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Теги: Франція протест Еммануель Макрон комендантська година

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