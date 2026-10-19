Мародери у Франції грабували люксові магазини, а «здобич» продають в інтернеті

За повідомленнями медіа, під час заворушень у Франції розграбували понад 2 тис. торговельних точок

Власкор Укрінформу Лілія Таран звернула увагу на появу косметики, телефонів і брендових сумок на популярному французькому маркетплейсі

Після погромів і пограбувань магазинів у Франції товари люксових брендів, косметика та телефони з’являються на популярній онлайн-платформі Vinted. На підозрілу активність звернула увагу журналістка Лілія Таран, яка висвітлює масові протести в країні, пише «Главком».

За словами журналістки, на платформі можна знайти косметику, мобільні телефони та сумки елітних брендів за низькими цінами. Вона також зауважила, що на вулицях помітно побільшало людей у нових кросівках – на тлі повідомлень про пограбування магазинів спортивного взуття.

«Якщо хочете закупитись практично задарма товарами класу люкс – заходьте на Vinted», – написала Таран у дописі про ситуацію у Франції.

Оголошення про продаж викрадених товарів під час заворушень у Франції фото: соцмережі

Водночас журналістка не стверджує, що всі товари, виставлені на платформі, були викрадені під час погромів. Її спостереження стосуються появи великої кількості речей за низькими цінами після масових пограбувань.

У дописі журналістка також згадала супермаркети, полиці яких після погромів залишалися майже порожніми. Журналістка припустила, що частина учасників заворушень могла винести не лише техніку та одяг, а й продукти.

Оголошення про продаж викрадених товарів під час заворушень у Франції фото: соцмережі

Про появу підозрілих оголошень із товарами за низькими цінами також пише французьке видання 20 Minutes. На платформі Vinted виявили пропозиції косметики, нових кросівок, брендового одягу та інших товарів. Подібні оголошення з’явилися також на Amazon і eBay.

За повідомленнями медіа, під час заворушень у Франції розграбували понад 2 тис. торговельних точок. Серед постраждалих – бутики відомих брендів Guerlain, Hermès і Louis Vuitton. Водночас сама поява товарів на онлайн-майданчиках за низькими цінами не доводить, що їх викрали під час погромів.

Оголошення про продаж викрадених товарів під час заворушень у Франції фото: соцмережі

ЗМІ зазначають, що серед учасників заворушень є представники руху Black Bloc – радикальних активістів у чорному одязі, яких пов’язують із пошкодженням майна та сутичками під час протестів.

Варто нагадати, що перша хвиля протестів у Франції піднялася наприкінці вересня. Їхніми головними учасниками були старшокласники, які вимагали підвищення якості шкільної освіти та рівня фінансування державних шкіл. Їх підтримали студенти вишів, батьки та педагоги. Далі спектр незадоволеності розширився. До протестів приєдналися профспілки, громадські активісти, представники вкрай лівих політичних рухів, «Жовті жилети» та інші групи громадян.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на масові протести, які охопили Францію. Трамп, зокрема, заявив, що імміграція людей з «зовсім іншого світу» нібито руйнує Францію. Він закликав французьку владу закрити кордони та взяти ситуацію під контроль.