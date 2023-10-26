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Адвокати Костянтина Жеваго заявляють про порушення правоохоронців у справі проти їх клієнта

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Адвокати Костянтина Жеваго заявляють про порушення правоохоронців у справі проти їх клієнта
Констянтиг Жеваго був депутатом III-VIII скликань від партії «Батьківщина» та самовисуванцем за мажоритарним округом
фото з відкритих джерел

Адвокати бізнесмена опублікували звернення

Захисники Костянтина Жеваго повідомляють про ненадання матеріалів досудового розслідування у провадженні про начебто розтрату коштів банку «Фінанси та кредит», що розглядається вже понад чотири роки, зокрема, про ненадання їм постанов про зупинення та відновлення провадження для ознайомлення протягом щонайменше останнього року.

Про це говориться у зверненні адвокатів, копію якого опублікували Українські Новини.

Адвокати наголошують, що неодноразово зверталися до слідчого та прокурора з законним проханням надати матеріали стороні захисту, але так і не змогли ознайомитись з ними. «Ми вже більше 16 разів ініціювали ознайомлення з матеріалами справи, але, на жаль, питання майже не зрушило з місця. Довгий час наші Клопотання не розглядалися в порядку ст. 220 КПК України. Суд за скаргами сторони захисту зобов’язав слідчих та прокурорів розглядати наші звернення.

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у даній справі Гапіч В.О. формально задовольняв наші клопотання, але фактично більше чотирьох місяців матеріали справи для ознайомлення не надавав. Чим нівелював право нашого клієнта на захист. Лише згодом він надав невелику частину матеріалів для ознайомлення.

Так само ми не можемо отримати нічого і від прокурора Гармаша М.С. Ми звернулися зі скаргою до суду на бездіяльність прокурора. Суд зобов’язав його надати матеріали для ознайомлення захиснику. Після цього нами було подано чотири клопотання про виконання даної ухвали. Прокурор відповідно до вимог ст. 221 КПК є уповноваженою особою надавати матеріали провадження для ознайомлення. Проте Гармаш М.С. та інші прокурори у даному кримінальному провадженні, ухиляються від надання нам матеріалів вже майже пів року», – повідомив Радислав Ткаченко, адвокат Костянтина Жеваго.

Таким чином порушуються право Костянтина Жеваго на захист, а також норми закону – ст. 42, 220 та 221 КПК України.

«Такій бездіяльності правоохоронних органів має бути надана справедлива оцінка відповідно норм чинного законодавства. Нами вже подана дисциплінарна скарга до Кваліфікаційно–дисциплінарної комісії прокурорів на прокурора Гармаша М.С. за допущені грубі порушення у провадженні щодо К.Жеваго, неналежне виконання його службових обов'язків та грубе порушення правил прокурорської етики. Ми вважаємо, що вищевказані дії прокурора свідчать про його упереджене ставлення до сторони захисту і сподіваємось на справедливо реакцію з боку Кваліфікаційно–дисциплінарної комісії прокурорів», – додав адвокат Радислав Ткаченко.

Адвокати Костянтина Жеваго закликають правоохоронні органи дотримуватися норм закону, забезпечити об'єктивність та надати їхньому клієнту можливість здійснити своє невід'ємне право на захист. Вони також наголошують на тому, що це узгоджується із судовою практикою Європейського суду з прав людини, до якого вони мають намір звертатися. Крім цього, захисники подаватимуть й інші скарги у вище згаданій справі з метою надання діям та бездіяльності правоохоронців справедливої оцінки.

Теги: адвокат розслідування Костянтин Жеваго

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