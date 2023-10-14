Чи повернеться Резнікович у Театр Лесі Українки? Суд ухвалив рішення
На початку вторгнення РФ Михайло Резнікович покинув Україну
Шевченківський районний суд Києва залишив без задоволення позов колишнього генерального директора-художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, Героя України Михайла Резніковича проти Міністерства культури та інформаційної політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 3 жовтня.
Через свого представника Резнікович добивався поновлення на займаній посаді. Зокрема, оскаржував наказ Мінкульту про своє звільнення від 29 грудня 2022 року. На думку Резніковича, кадрове рішення відбулося з порушенням чинного трудового законодавства.
Представник міністерства не погодився з аргументами позивача. Підставою для звільнення послужила заява Михайла Резніковича, яку він надіслав Мінкульту 24 жовтня 2022 року. У ній Резнікович попросив звільнити його з посади керівника театру у зв’язку із погіршенням стану здоров’я. Працедавець екскерівника театру Лесі Українки додав, що інших заяв від Резніковича, не надходило.
Також у суді було зазначено, що на початку повномасштабної війни Михайло Резнікович виїхав за межі держави і продовжує там перебувати. Ця обставина, вважає Мінкульт, також підтверджує відсутність у Резніковича наміру продовжувати роботу на посаді керівника театру.
Як з’ясувала Феміда, контракт із гендиректором театру імені Лесі Українки Михайлом Резніковичем був укладений 24 вересня 2021 року. Він мав діяти до вересня 2026 року. Однак наприкінці грудня 2022 року Мінкульт звільнив керівника театру «за власним бажанням» на підставі поданої ним заяви про погіршення стану здоров’я.
«Позивач скористався правом, передбаченим контрактом щодо його припинення з власної ініціативи, а відповідач, погодившись з його позицією та з урахуванням відповідної заяви, на виконання умов договору, виніс оскаржуваний наказ. Такі висновки суду вказують на відсутність порушень з боку Міністерства культури та інформації України прав Михайла Резніковича при його звільненні», – сказано у рішенні суду.
Як повідомляв «Главком», 30 грудня 2022 року Михайло Резнікович залишив посаду керівника драматичного театру, який очолював 28 років. А вже 6 лютого 2023 року ексрежисер через свого представника подав позов до суду. У ньому він оскаржував наказ Міністерства культури та інформаційної політики від 29 грудня 2022 року про своє звільнення, а також вимагає зобов’язати міністерство поновити його на роботі.
Окрім цього, 85-річний Резнікович подав заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії наказу Мінкульту про його звільнення. Однак Феміда залишила цю заяву без задоволення.
За інформацією представника Мінкульту Сергія Мнацаканяна, з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України режисер Резнікович виїхав за кордон і не збирався повертатись до керування театром. Більше того звільнення з посади відомого театрала відбулось за його ініціативою, наголосили у відомстві.
Нагадаємо, Резнікович затято критикує діяльність театру без нього. 4 липня 2023 року режисер, наприклад, завів мову про необхідність повернення російської мови на сцену.
Навесні 2022 року театр де-факто (а з 30 грудня 2022 року офіційно) очолив Кирило Кашліков. Режисер поновив роботу драматичного театру та викинув із назви закладу «російський».
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