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НАБУ повідомило про підозру бізнесмену Жеваго

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАБУ повідомило про підозру бізнесмену Жеваго
Жеваго перебуває за кордоном
фото з відкритих джерел

Про підозру мільярдеру повідомлено в межах міжнародної правової допомоги

Сьогодні, 3 серпня, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило власнику групи «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі. Як повідомляє пресслужба НАБУ, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди).

«Оскільки підозрюваний на момент скоєння злочину і до теперішнього часу перебуває у Франції, про підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги», – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог. Однак у 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

«Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року підозрюваний вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного Суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату $2,7 млн ($1,8 млн – суддям Верховного Суду, решта – як «оплата» посередницьких послуг)», – стверджує слідство.

У підсумку, Верховний Суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена.

Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами $1,8 млн. Під час отримання другого траншу у $450 тис. 15 травня голову Верховного Суду  і адвоката було викрито «на гарячому».

Раніше ДБР повідомило, що правоохоронці України просунулася в питанні повернення зі Швейцарії арештованих коштів на рахунках бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго. Йдеться про понад $113 млн. 

До відома, 28 грудня колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. Згодом ЗМІ оприлюднили фото готелю, де затримали бізнесмена. 29 грудня суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.

Теги: кредит НАБУ арешт слідство фінанси Костянтин Жеваго обмін

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