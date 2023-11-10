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Німеччина урізає гроші для біженців: як відреагували світові ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина урізає гроші для біженців: як відреагували світові ЗМІ
Отримати прихисток у Німеччині для біженців стане складніше
фото із відкритих джерел

Низка світових ЗМІ розкритикували «історичне рішення» Олафа Шольца щодо зменшення підтримки мігрантів

Влада Німеччини вжила низку жорстких заходів щодо мігрантів. Зокрема країна хоче змінити фінансову підтримку  біженців, які перебувають у країні. З початком наступного року допомога для них буде суттєво скорочена.

Так, зокрема федеральний уряд Німеччини та керівництво федеральних земель домовилися про реформу процедур у сфері надання притулку – з метою скоротити кількість біженців, які прагнуть потрапити до країни. Так, планується прискорити процес розгляду клопотань та депортації тих, кому у притулку було відмовлено; біженці отримуватимуть платіжні картки замість готівки, а соціальні виплати протягом більш тривалого терміну виплачуватимуть у скороченому розмірі. Також передбачається з'ясувати питання, наскільки можливо передати процедури розгляду заяв до третіх країн. 

Всупереч логіці усунення стимулів, що лежить в основі цього рішення, кількість мігрантів не скоротиться, – переконана німецька газета Frankfurter Rundschau: «Причина в тому, що кризи і війни продовжують вирувати, змушуючи людей втікати. Ми можемо забезпечити гуманність і порядок лише в тому випадку, якщо зробимо імміграцію більш прийнятною та прийнятою як щось бажане. Наприклад, зробивши подальші кроки з відкриття ринку праці для біженців – понад заходи, заплановані нинішньою правлячою коаліцією; за допомогою асигнування значних коштів на інтеграцію та освіту замість скорочень, що тягнуть за собою серйозні наслідки; за допомогою чіткої стратегії збільшення легальної імміграції. Той факт, що зараз відбувається протилежне, не обіцяє нічого хорошого щодо настроїв у країні».

Віденська газета Der Standard упевнена в тому, що питання політики у сфері надання політичного притулку турбуватиме Німеччину і після досягнення нинішнього компромісу:

«Нарешті вдалося досягти компромісу, і це вже хороша новина – адже думки були і залишаються різними. Правляча політична коаліція і блок ХДС/ХСС, що перебуває в опозиції, стурбовані високими результатами, які в опитуваннях показує ультраправа політична партія в Німеччині «Альтернатива для Німеччини» (АдГ). Тому ХДС/ХСС наполягав на необхідності суворіших заходів, а правляча коаліція, швидше, тиснула на гальмо. Зрештою, серйозного «розвороту у сфері надання притулку», як того вимагали багато хто, не сталося. Тепер, швидше, ставка робиться на безліч різних заходів. Тим не менше, доволі прозоро те, що це тільки початок. Питання, пов'язані з наданням притулку мігрантам, продовжуватимуть хвилювати німецьку політику ще довгий час».

А от Франція вирішила не відставати і провести паралелі із власною країною. На думку паризької Ouest-France, розворот Берліна на 180 градусів відповідає зміні настроїв всередині країни. «Цьому сприяв як спад у німецькій економіці, так і успіх вкрай правих на останніх регіональних виборах. А також, ймовірно, масштаби пропалестинських демонстрацій та різке зростання числа антисемітських інцидентів після нападу ХАМАСу на Ізраїль. Страх перед «імпортом» конфлікту тепер, схоже, затьмарює потребу в іноземних робітниках у нашого сусіда. Франція охоплена подібними страхами – і йде тим самим шляхом. У нас працюють ті ж механізми, посилені жахом внаслідок ісламістського теракту в Аррасі, і вони призводять до такої зміни думок», – йдеться у публікації видання. 

Таким вчинком щодо мігрантів Німеччина вирішила посилити свою досі ліберальну імміграційну політику, що відобразиться на її привабливості серед мігрантів з інших країн, критикує хорватське видання Večernji list. «Канцлер Олаф Шольц домовився з прем'єр-міністрами федеральних земель про посилення імміграційної політики – з метою скоротити кількість прохачів політичного притулку в країні. Цією зміною парадигми, над якою Берлін працював останніми місяцями, країна відкрито заявляє: хоче стати менш привабливою для мігрантів, яких, мовляв, уже й так забагато, особливо в Берліні. Хоча до останнього часу у ФРН переважав дуже ліберальний підхід до питання міграції. Шольц назвав цю домовленість із главами урядів федеральних земель «історичним моментом». Все це свідчить про те, що міграційне питання стало в політичному плані вкрай чутливим», – переконані журналісти Večernji list. 

До слова, нове дослідження показує, що німці думають про надання притулку біженцям та мігрантам із інших країн. Більшість німців вважають, що можливості прийому біженців досягнуто максимуму, але для них, як і раніше, важлива гуманність у поводженні з цими людьми. Переважна більшість німців зауважує: великі міста вже досягли свого максимуму. Це випливає з репрезентативного опитування Insa (опитано 1003 респонденти), проведеного Bild am Sonntag.

Відповідно, 78% кажуть, що біженців більше не можна приймати. Лише 15% опитаних людей заявили, що ще є можливості. При цьому 7% утрималися від відповіді. Дивно те, що лише 63% опитаних хочуть послідовно депортувати людей. Зі всієї кількості респондентів 55% вважають, що потрібно надавати прохачам притулку платіжні картки замість грошової допомоги.

Читайте також: Українці очима німців. Факти, цифри і цитати місцевих політиків та преси
Теги: коаліція Німеччина Ізраїль гроші Франція українці Берлін біженці Олаф Шольц

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