Іран відновив виробництво балістичних ракет – WSJ

Для виробництва балістичних ракет Іран використовує запаси компонентів та веде роботи на підземних об'єктах

Іран відновив збирання балістичних ракет, використовуючи раніше накопичені комплектуючі та мережу підземних об'єктів, незважаючи на значні пошкодження інфраструктури внаслідок ударів США та Ізраїлю. Про це пише «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, Тегеран збирає як рідиннопаливні ракети, так і твердопаливні аналоги. Американська розвідка фіксує активність на кількох підземних комплексах, зокрема на базі Ходжир на південному сході від Тегерана, а також намагання створити нові закриті майданчики для захисту від майбутніх атак.

Відновлення випуску відбуваються в обмежених обсягах порівняно з довоєнним періодом, оскільки руйнування хімічних об'єктів та промислових змішувачів перешкоджає повномасштабному виготовленню палива. За оцінками американських посадовців, Тегеран почав нарощувати темпи після червневих попередніх домовленостей щодо Ормузької протоки і здатний зібрати щонайменше кілька сотень ракет із наявних деталей.

Окрім цього, іранські сили відновили доступ до завалених після авіаударів тунелів, де збереглися боєприпаси, що розширює спроможність країни вести тривалу війну на виснаження проти ракетних засобів перехоплення США та країн Перської затоки.

Як відомо, високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа обговорили можливість того, що війна з Іраном затягнеться до завершення його президентської каденції та навіть триватиме після приходу наступного глави Білого дому.

За даними The Wall Street Journa, відповідні дискусії відбувалися за участю Трампа в Овальному кабінеті та Ситуаційному центрі Білого дому. Серед посадовців, які брали участь в обговореннях, були віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та інші високопоставлені представники адміністрації.

Нагадаємо, що 9 вересня Сполучені Штати знищили п’ять іранських нафтових танкерів після двох спроб Корпусу вартових Ісламської революції атакувати американський військовий корабель балістичними ракетами. На тлі ескалації Brent наблизилася до $100 за барель.