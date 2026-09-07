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Адміністрація Макрона повідомила, коли можуть початися переговори з РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Адміністрація Макрона повідомила, коли можуть початися переговори з РФ
Водночас конкретних параметрів майбутніх переговорів американська сторона європейським партнерам не повідомила
фото: Reuters

Американські представники передали європейським партнерам сигнал про можливу готовність Москви повернутися до переговорного процесу

Американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили європейським партнерам про нову готовність Росії до переговорів з Україною після виборів до Держдуми, які пройдуть 18-20 вересня. Про це пише французький Public Sénat з посиланням на брифінг Єлисейського палацу, повідомляє «Главком».  

За даними французької президентської адміністрації, вибори до нижньої палати російського парламенту заплановані на 18-20 вересня. Після них, за словами американських представників, може відкритися можливість для нового етапу переговорів.

«Американці повідомили нам, що після виборів до Думи очікується нова готовність Росії до переговорів і що в цьому контексті слід готуватися до нового старту переговорів», – передали в Єлисейському палаці.

Після цієї інформації радники з питань національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії домовилися підтримувати постійний контакт із Вашингтоном і разом з Україною працювати над умовами можливого відновлення переговорів.

Водночас конкретних параметрів майбутніх переговорів американська сторона європейським партнерам не повідомила. Територіальне питання залишається одним із головних каменів спотикання між Києвом і Москвою. Варто зазначити, щоКремль 7 вересня заявив, що не виключає відновлення тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США, однак називати місце або конкретні дати зустрічі, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, поки зарано.

Нагадаємо, 6 вересня представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер уперше прибули до України. Американська делегація приїхала потягом, хоча, за словами Володимира Зеленського, Україна готувала для її прибуття аеропорт. Скористатися ним не вдалося через російські удари.

У Києві відбулося кілька раундів переговорів. До однієї із зустрічей долучилися представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Серед тем обговорення були територіальні питання, гарантії безпеки, економічні домовленості та підтримка України напередодні зими.

Візит до Києва відбувся наступного дня після переговорів Віткоффа і Кушнера у Москві, де вони понад три години спілкувалися з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, 7 вересня Дональд Трамп планує провести телефонні розмови з Путіним і Зеленським. Перед цим президент США має заслухати Віткоффа та Кушнера щодо результатів їхніх переговорів у Москві та Києві. 

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Теги: Франція Еммануель Макрон переговори Джаред Кушнер Стів Віткофф війна

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