Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Хлопчик дивом вижив після падіння з хмарочоса у Китаї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Китаї дворічний хлопчик вижив, впавши з 20-поверхової будівлі
фото: mothership.sg

Охоронець та поліцейський терміново доставили хлопчика до лікарні

У китайському Чунцині дворічний малюк дивом вижив після падіння з балкона 20 поверху. Його життя врятував пильний охоронець житлового комплексу, який оперативно відніс дитину до лікарні на руках, не чекаючи швидкої допомоги. Про це пише «Главком» із посиланням на Mothership.

Інцидент стався рано-вранці, поки бабуся хлопчика ненадовго відлучилася, думаючи, що дитина спить. Малюк прокинувся, зумів вибратися на балкон і зірвався вниз.

Падіння пом'якшили спочатку гілки дерева, а потім чагарник, але, попри це, дитина отримала тяжкі травми. Хлопчику діагностували численні переломи та пошкодження внутрішніх органів.

Першою на місце падіння прибігла бабуся, яка виявила закривавленого онука. Охоронець житлового комплексу, що прибув слідом, миттєво оцінив критичність ситуації. Розуміючи, що кожна секунда на рахунку, він вирішив не чекати на приїзд швидкої допомоги. Чоловік узяв хлопчика на руки та побіг до найближчої лікарні, розташованої приблизно за 800 метрів. Приблизно на середині шляху, подолавши близько 600 метрів, охоронець передав дитину поліцейському, який доставив постраждалого в медустанову.

Хлопчик вступив до лікарні у вкрай тяжкому, критичному стані. Лікарі не сумніваються, що оперативні дії охоронця стали вирішальним фактором у порятунку дитини. Також фахівці зазначили, що виживанню малюка сприяли його мале зростання та легка вага.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік випав із вікна будівлі ТЦК. У одному з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Харківщині стався інцидент, під час якого військовозобов'язаний чоловік випав з вікна третього поверху адміністративної будівлі. Подія трапилася вночі, коли громадянин, за попередніми даними, намагався втекти.

Читайте також:

Теги: чоловік дитина Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єдина країна світу може прогодувати себе сама: результати дослідження
Єдина країна світу може прогодувати себе сама: результати дослідження
6 червня, 22:20
Експорт гороху до Китаю є перспективним напрямком для України
Китай відкрив можливість для експорту з України ще одного товару
9 червня, 14:47
Закон вводить штрафи для компаній, що займаються швидкою і надшвидкою модою, якщо вони не будуть відповідати певним екологічним критеріям
Французькі бренди програють конкуренцію Temu? Париж взявся рятувати ситуацію
11 червня, 08:07
Головні новини ночі проти 26 червня
Підписання угоди про створення Спецтрибуналу, виступ Зеленського: головне за ніч
26 червня, 05:49
Каллас закликала Пекін припинити матеріальну підтримку, яка сприяє посиленню військово-промислового комплексу РФ
Каллас закликала Китай припинити підтримувати РФ у веденні війни проти України
Вчора, 04:56
Чоловіком, який погрожував відпочиваючим, виявився місцевий житель 1975 року народження
Любитель «русского міра» погрожував ножем відвідувачам одного зі столичних парків
19 червня, 14:37
За скоєне підозрюваному загрожує довічне ув’язнення
Жорстоке убивство семирічної дівчинки в Одесі: підозрюваного взято під варту
21 червня, 16:43
«Тіні присутності» - це п'ять металевих силуетів людей висотою 1,5 – 2 м – військовий, цивільний чоловік, цивільна жінка, літня жінка та хлопчик
У Києві з'явилася зворушлива інсталяція «Тіні присутності»: що вона символізує (фото)
25 червня, 08:55
Загалом до робіт залучалось близько 100 осіб та 29 одиниць рятувальної та інженерної техніки
Удар по Києву 23 червня. Аварійно-відновлювальні роботи завершено
26 червня, 14:56

Життя

Хлопчик дивом вижив після падіння з хмарочоса у Китаї
Хлопчик дивом вижив після падіння з хмарочоса у Китаї
На аукціон виставлено шматок Марсу за $4 млн
На аукціон виставлено шматок Марсу за $4 млн
Доньці Олі Полякової зробили пропозицію: дівчина поділилась зворушливим відео в Instagram
Доньці Олі Полякової зробили пропозицію: дівчина поділилась зворушливим відео в Instagram
Василь Шкляр не їздить далеко з дому заради кішки. Зворушлива історія письменника
Василь Шкляр не їздить далеко з дому заради кішки. Зворушлива історія письменника
Трамп випустив парфуми, присвячені перемогам на президентських виборах
Трамп випустив парфуми, присвячені перемогам на президентських виборах
Принцесі Діані могло б виповнитись 64: особисте життя та жахлива автокатастрофа
Принцесі Діані могло б виповнитись 64: особисте життя та жахлива автокатастрофа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 липня: ситуація на фронті
141K
Путін послав Трампа. Що далі?
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 липня 2025
71K
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
19K
Трамп розкрив деталі своєї розмови з Путіним
19K
Прогноз магнітних бур на 4-6 липня: якою буде сонячна активність

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua