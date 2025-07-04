Хлопчик дивом вижив після падіння з хмарочоса у Китаї

Охоронець та поліцейський терміново доставили хлопчика до лікарні

У китайському Чунцині дворічний малюк дивом вижив після падіння з балкона 20 поверху. Його життя врятував пильний охоронець житлового комплексу, який оперативно відніс дитину до лікарні на руках, не чекаючи швидкої допомоги. Про це пише «Главком» із посиланням на Mothership.

Інцидент стався рано-вранці, поки бабуся хлопчика ненадовго відлучилася, думаючи, що дитина спить. Малюк прокинувся, зумів вибратися на балкон і зірвався вниз.

Падіння пом'якшили спочатку гілки дерева, а потім чагарник, але, попри це, дитина отримала тяжкі травми. Хлопчику діагностували численні переломи та пошкодження внутрішніх органів.

Першою на місце падіння прибігла бабуся, яка виявила закривавленого онука. Охоронець житлового комплексу, що прибув слідом, миттєво оцінив критичність ситуації. Розуміючи, що кожна секунда на рахунку, він вирішив не чекати на приїзд швидкої допомоги. Чоловік узяв хлопчика на руки та побіг до найближчої лікарні, розташованої приблизно за 800 метрів. Приблизно на середині шляху, подолавши близько 600 метрів, охоронець передав дитину поліцейському, який доставив постраждалого в медустанову.

Хлопчик вступив до лікарні у вкрай тяжкому, критичному стані. Лікарі не сумніваються, що оперативні дії охоронця стали вирішальним фактором у порятунку дитини. Також фахівці зазначили, що виживанню малюка сприяли його мале зростання та легка вага.

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