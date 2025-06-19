Чи створює Іран ядерну зброю: дані розвідки США

The Guardian: розвідка США повідомила сенаторам, що Іран не створює ядерну зброю, незважаючи на заяви Трампа

Американська розвідка поінформувала сенаторів, що її попередні висновки про те, що Іран не веде роботи зі створення ядерної зброї, підтвердилися. Як повідомляє «Главком» про це пише The Guardian.

«Заступник голови комітету сенату з розвідки Марк Уорнер заявив: у понеділок, вже після нападу Ізраїлю на Іран, сенатори були проінформовані, що американські спецслужби все ще не бачать жодних доказів того, що Іран намагається створити ядерну зброю», – йдеться у публікації.

В інтерв'ю телеканалу MSNBC Уорнер сказав, що директор національної розвідки Трампа Тулсі Габбард ще в березні інформувала сенат про те, що «Іран не робить жодних дій у напрямку створення бомби». «І ми отримали підтвердження. У понеділок цього тижня стало відомо, що розвіддані не змінилися», – додав сенатор.

Видання зазначає, що президенту Дональду Трампу у вівторок нагадали про свідчення Габбарда, на що він відповів: «Мене не хвилює, що вона сказала, думаю, вони були дуже близькі до того, щоб створити ядерну зброю».

Уорнер у зв'язку з цим сказав: «Тоді виходить, що президент, по суті, відкидає всі розвіддані. Я не маю жодного уявлення про те, яка зараз політика США щодо всього цього. Я – заступник голови комітету з розвідки, але якщо я не маю жодного уявлення, то що ж відомо американському народу?».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір провести зустріч щодо ситуації на Близькому Сході, акцентуючи увагу на загрозі з боку Ірану. За його словами, якщо Тегеран отримає ядерну зброю, це може мати катастрофічні наслідки для всього світу.

До слова, США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану.