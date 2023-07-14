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Ґрета Тунберг зробила непристойний жест, оскандалившись у Європарламенті

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ґрета Тунберг зробила непристойний жест, оскандалившись у Європарламенті
Ґрета Тунберг радіє прийняттю «Закону про відновлення природи»
фото:bild.de

Шведська екоактивістка показала середній палець супротивникам  «Закону про відновлення природи»

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг показала середній палець депутатам Європарламенту. Про це пише  видання BILD.

Тунберг  відвідала засідання у Страсбурзі, де обговорювався проект «Закону про відновлення природи». Документ викликав великі дебати, під час яких Ґрета  засміялася та показала середній палець супротивникам законопроекту. Документ у результаті було прийнято невеликою більшістю.

Раніше шведська кліматична активістка закликала Європарламент посилити та ухвалити «Закон про відновлення природи». 

«Наше послання політикам: обирайте природу та людей, а не прибуток та жадібність. Ми закликаємо їх не відкидати цей закон, а проголосувати за нього у цьому формулюванні», – казала вона. 

На пленарній сесії Європарламенту у Страсбурзі точились гострі суперечки навколо проекту так званого «Закону про відновлення природи». Будучи ключовим елементом «Зеленої угоди» країн-членів ЄС, він спрямований на повернення приблизно п'ятої частини земель, що деградували, і морів Європи в їхній природний стан. Прихильники закону вимагають його посилення та негайного прийняття.

Нагадаємо, 29 червня  Тунберг приїхала до Києва і зустрілася із Зеленським. Вона їхала до Києва потягом, де їй подарували головний убір із переробленої сировини.

Ґрета Тунберг відреагувала на терористичний акт російських окупантів – підрив Каховської ГЕС, який спричинив справжню екологічну катастрофу на півдні України та спричинив жахливі наслідки для тисяч українських громадян. Про це вона написала у Твіттері.

«Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, яке залишає світ втраченим для слів. Наші погляди знову звернені до Росії, яка має відповісти за свої злочини», – висловилась Грета Тунберг.

Раніше Ґрета Тунберг подала позов проти Швеції. Вона разом із більш ніж 600 однодумцями звинуватила державу у бездіяльності перед кліматичною кризою.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Тунберг підтримала Україну. Вона сфотографувалася з двома плакатами в руках, на одному з яких був заклик постояти за Україну Stand with Ukraine.

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Теги: Європарламент закон дебати Грета Тунберг

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