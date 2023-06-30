Ґрета Тунберг отримала особливий подарунок від «Укрзалізниці» (фото)

Ґрета Тунберг отримала в подарунок апсайклінгову кепку з укрзалізничної білизни

Працівники «Укрзалізниці» віддячили Тунберг за пропаганду залізничного транспорту як екологічного способу перевезень

Учора, 29 червня, відома шведська екоактивістка Ґрета Тунберг завітала до України й побувала в потязі «Укрзалізниці», де співробітники компанії вручили їй оригінальний подарунок. Про це перевізник повідомив у Telegram.

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«Ґрета Тунберг – особлива пасажирка для Укрзалізниці, адже давно і послідовно пропагує поїзди як ековідповідальну альтернативу іншому транспорту», – ідеться в повідомленні.

Ґрета Тунберг завітала до України й побувала в потязі «Укрзалізниці» фото: Telegram / Укрзалізниця

Працівники «Укрзалізниці» подарували Тунберг апсайклінгову кепку з укрзалізничної білизни, а ще познайомили її з блокнотами від No Waste Ukraine та українського стартапу ReLeaf з переробленого опалого листя, пластикових кришечок та макулатурного картону.

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Ґрета Тунберг завітала до України й побувала в потязі «Укрзалізниці» фото: Telegram / Укрзалізниця

Крім того, Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни, у складі якої прибула Тунберг, після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським побувала й у новому дитячому просторі київського вокзалу та лишила українським дітям декілька приємних сюрпризів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, до якої входить і відома екоактивістка Ґрета Тунберг.

До слова, Ґрета Тунберг засудила терористичні дії Росії. Також екоактивістка долучилася до українського мітингу через підрив Каховської ГЕС.