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Цей екоцид є ще одним звірством РФ – відома екоактивістка про підрив Каховської ГЕС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Цей екоцид є ще одним звірством РФ – відома екоактивістка про підрив Каховської ГЕС
Екоактивістка Ґрета Тунберг
фото з відкритих джерел

Активістка вважає, що цей екоцид є ще одним звірством, за яке Росія має відповісти

Відома шведська екоактивістка, що виступає за протидію глобальному потеплінню та зміні клімату Грета Тунберг відреагувала на терористичний акт російських окупантів – підрив Каховської ГЕС, який спричинив справжню екологічну катастрофу на півдні України та спричинив жахливі наслідки для тисяч українських громадян. Про це вона написала у Твіттері.

«Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, яке залишає світ втраченим для слів. Наші погляди знову звернені до Росії, яка має відповісти за свої злочини», – висловилась Грета Тунберг.

Нещодавно президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту консолідувати зусилля, аби Росія понесла відповідальність за екоцид сприченений підривом Каховської  ГЕС, а Україна не залишилася на одинці із трагедією. 

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків. 

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Теги: Каховська ГЕС Грета Тунберг президент Україна росія

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