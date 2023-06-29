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До Києва приїхала шведська екоактивістка Грета Тунберг (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
До Києва приїхала шведська екоактивістка Грета Тунберг (відео)
Екоактивістка Грета Тунберг привертатиме увагу до екологічних наслідків війни в Україні
фото: Офіс президента

Тунберг зустрілася із президентом Зеленським для обговорення наслідків теракту на Каховській ГЕС

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, до якої входить у відома екоактивістка Грета Тунберг. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави привернув увагу співрозмовників до катастрофічних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, з якими зіткнулися жителі Херсона. Президент зауважив, що внаслідок катастрофи загинуло чимало людей в окупованих російськими військами населених пунктах, де росіяни взагалі не здійснювали евакуації із затоплених територій.

«Важливо запропонувати комплекс конкретних заходів, як можна допомогти українцям із тимчасово окупованих населених пунктів. Це наші люди, які мають одержати необхідну підтримку в такий важкий момент», – наголосив Зеленський.

Зі свого боку співголова Міжнародної робочої групи Маргот Вальстрем наголосила на солідарності й допомозі Україні у важкий час війни. За її словами, важливо забезпечити найширшу світову підтримку основних напрямів діяльності Міжнародної робочої групи. Зокрема, йдеться про оцінку шкоди, завданої довкіллю внаслідок російської агресії, притягнення Росії до відповідальності за скоєні екологічні злочини та компенсацію збитків, а також розробку планів відновлення довкілля в Україні та перехід до «зеленої» економіки.

Зеленський зустрівся в Києві з членами Міжнародної групи щодо екологічних наслідків війни
Зеленський зустрівся в Києві з членами Міжнародної групи щодо екологічних наслідків війни
фото: Офіс президента

Екоактивістка Грета Тунберг подякувала за запрошення та наголосила, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни.

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

Екоактивістка Грета Тунберг засудила терористичні дії Росії. Також Грета Тунберг долучилася до українського мітингу через підрив Каховської ГЕС.

Теги: Грета Тунберг Київ

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