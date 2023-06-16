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Японія ухвалила масштабний план посилення обороноздатності

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Японія ухвалила масштабний план посилення обороноздатності
Рішення збільшити витрати продиктоване зростаючою агресивністю Китаю, розвитком ядерної програми Північної Кореї та вторгненням РФ в Україну
фото з відкритих джерел

Витрати на оборону в Японії у 2027 фінансовому році мають досягнути 2% ВВП країни

Парламент Японії прийняв закон про створення спеціального фонду для накопичення коштів для покриття запропонованого урядом масштабного збільшення витрат на посилення захисту країни від загроз з боку сусідніх держав. Про це повідомляє Kyodo.

Закон є частиною масштабного плану посилення обороноздатності Японії, ініційованого урядом прем’єр-міністра Фуміо Кішіди, яким передбачається витратити на ці цілі $305 мільярдів (43 трильйони ієн) впродовж п’яти років, до 2027 року.

Згідно з законом, щоб профінансувати збільшення оборонного бюджету планується переглянути структуру державних видатків, підвищити корпоративні податки, податки на прибуток і тютюнові вироби, а також дозволити відкладати для оборонних цілей неподаткові надходження.

Уряд також розраховує отримати додаткове фінансування від продажу державних активів та використання надлишкових коштів на деяких спецрахунках державного бюджету.

Загалом, витрати на оборону в Японії у 2027 фінансовому році мають досягнути 2% ВВП країни, що вдвічі більше нинішнього рівня оборонного бюджету, обмеженого приблизно 1% ВВП.

Рішення значно збільшити витрати на зміцнення оборони, прийняте правлячою Ліберально-демократичною партією та її урядом, очолюваним Кішідою, продиктоване зростаючою агресивністю Китаю, розвитком ядерної програми Північної Кореї та вторгненням Росії в Україну.

Як раніше повідомлялося, Японія створить новітню протикорабельну крилату ракету. Також РФ погрожує Японії через військову допомогу Україні.

Теги: податки Японія закон тютюнові вироби фінансування

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