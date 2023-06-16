Японія ухвалила масштабний план посилення обороноздатності

Рішення збільшити витрати продиктоване зростаючою агресивністю Китаю, розвитком ядерної програми Північної Кореї та вторгненням РФ в Україну

Витрати на оборону в Японії у 2027 фінансовому році мають досягнути 2% ВВП країни

Парламент Японії прийняв закон про створення спеціального фонду для накопичення коштів для покриття запропонованого урядом масштабного збільшення витрат на посилення захисту країни від загроз з боку сусідніх держав. Про це повідомляє Kyodo.

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Закон є частиною масштабного плану посилення обороноздатності Японії, ініційованого урядом прем’єр-міністра Фуміо Кішіди, яким передбачається витратити на ці цілі $305 мільярдів (43 трильйони ієн) впродовж п’яти років, до 2027 року.

Згідно з законом, щоб профінансувати збільшення оборонного бюджету планується переглянути структуру державних видатків, підвищити корпоративні податки, податки на прибуток і тютюнові вироби, а також дозволити відкладати для оборонних цілей неподаткові надходження.

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Уряд також розраховує отримати додаткове фінансування від продажу державних активів та використання надлишкових коштів на деяких спецрахунках державного бюджету.

Загалом, витрати на оборону в Японії у 2027 фінансовому році мають досягнути 2% ВВП країни, що вдвічі більше нинішнього рівня оборонного бюджету, обмеженого приблизно 1% ВВП.

Рішення значно збільшити витрати на зміцнення оборони, прийняте правлячою Ліберально-демократичною партією та її урядом, очолюваним Кішідою, продиктоване зростаючою агресивністю Китаю, розвитком ядерної програми Північної Кореї та вторгненням Росії в Україну.

Як раніше повідомлялося, Японія створить новітню протикорабельну крилату ракету. Також РФ погрожує Японії через військову допомогу Україні.