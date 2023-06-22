Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський підписав закон про заборону імпорту російських книг

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський підписав закон про заборону імпорту російських книг
Закон встановлює обмеження на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується Росії та Білорусі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зеленський наголосив, що текст Закону був надісланий інституціям Євросоюзу для додаткової оцінки

Президент Володимир Зеленський підписав закон про обмеження ввезення та розповсюдження видавничої продукції з Росії, Білоруси та тимчасово окупованої території України. Про це президент повідомив у Telegram.

«Підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України». Вважаю Закон правильним», – зазначив Президент.

Зеленський наголосив, що текст Закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми Закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Зазначимо, що Верховна рада ухвалила цей закон ще у червні минулого року. Він забороняє імпорт та розповсюдження видавничої продукції з росії, Білорусі та окупованих територій України; передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або перекладом українською мовою, мовами ЄС чи корінних народів України. Закон також блокує можливість ввезення матеріалів антиукраїнського змісту.

У травні на сайті президента з'явилася петиція із закликом підписати закон, вона набрала потрібні 25 тис. голосів для розгляду. У відповіді Зеленський написав, що закон просили ветувати Міністерство юстиції та МЗС, оскільки у поточній редакції він суперечить іншим законам та порушує права національних меншин.

Теги: імпорт закон Володимир Зеленський книги

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Президент України прийняв вірчі грамоти від послів п'яти країн
Вчора, 22:17
Ціна на черешню та абрикоси цього сезону буде високою
Коли стануть дешевше черешні та абрикоси. Експерт озвучив терміни
Вчора, 07:50
Під час зустрічі було обговорено конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС
Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ
13 червня, 21:34
Науковці з Норвегії розповіли коли відбувся підрив ГЕС
Норвезькі науковці зафіксували момент вибуху на Каховській ГЕС
9 червня, 16:07
Президент заявив, що Україна закликала зібрати Радбез ООН та дійти до всіх, хто здатний «притягти Росію до законної та справедливої відповідальності за цей терор»
Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження: Зеленський відреагував на знищення Каховської ГЕС
6 червня, 16:00
Війна серйозно вдарила по економіці України
Україна за тиждень: ситуація в економіці та фінансових ринках
1 червня, 17:56
Росіяни здійснили чергову атаку ракетами на столицю
Росія атакувала Київ ракетами, митрополит Павло під домашнім арештом. Головне за 29 травня
29 травня, 21:16
Зеленський та Залужний є провідними постатями в державі
Зеленський, Залужний та Буданов. Навчальні заклади керівництва держави в графіці
25 травня, 10:42
Секрет хорошого лідерства полягає в тому, що це спільна справа. Великі лідери слухають своїх підлеглих
Лідерство – секретний інгредієнт України у війні з Росією Авторська стаття
24 травня, 08:06

Події в Україні

Зеленський підписав закон про заборону імпорту російських книг
Зеленський підписав закон про заборону імпорту російських книг
Атака на Одещину та ракетний удар по Дніпропетровщині: яка ситуація в регіонах
Атака на Одещину та ракетний удар по Дніпропетровщині: яка ситуація в регіонах
На Черкащині введено нове обмеження для кафе та ресторанів
На Черкащині введено нове обмеження для кафе та ресторанів
«Окупанти заметушилися». У Мелітополі пролунала гучна «бавовна»
«Окупанти заметушилися». У Мелітополі пролунала гучна «бавовна»
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту
Окупанти вночі атакували Україну «Кинджалами»
Окупанти вночі атакували Україну «Кинджалами»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
25K
Підрив Каховської ГЕС. Всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд назвав єдину правильну версію
15K
Кадрові конкурси з відбору… корупціонерів?
14K
Відновлення Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план
12K
Що спонукає біженців повернутися додому з Польщі: несподівані причини
12K
Зеленський відповів Путіну, який назвав його «ганьбою єврейського народу»

Новини

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по позиціях особового складу противника – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Сьогодні, 06:10
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
Сьогодні, 04:23
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту