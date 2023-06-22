Зеленський підписав закон про заборону імпорту російських книг

Закон встановлює обмеження на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується Росії та Білорусі

Зеленський наголосив, що текст Закону був надісланий інституціям Євросоюзу для додаткової оцінки

Президент Володимир Зеленський підписав закон про обмеження ввезення та розповсюдження видавничої продукції з Росії, Білоруси та тимчасово окупованої території України. Про це президент повідомив у Telegram.

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«Підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України». Вважаю Закон правильним», – зазначив Президент.

Зеленський наголосив, що текст Закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми Закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

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Зазначимо, що Верховна рада ухвалила цей закон ще у червні минулого року. Він забороняє імпорт та розповсюдження видавничої продукції з росії, Білорусі та окупованих територій України; передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або перекладом українською мовою, мовами ЄС чи корінних народів України. Закон також блокує можливість ввезення матеріалів антиукраїнського змісту.

У травні на сайті президента з'явилася петиція із закликом підписати закон, вона набрала потрібні 25 тис. голосів для розгляду. У відповіді Зеленський написав, що закон просили ветувати Міністерство юстиції та МЗС, оскільки у поточній редакції він суперечить іншим законам та порушує права національних меншин.