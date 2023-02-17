Найскладніше завдання Заходу в Україні: переконати Путіна, що він програє

«Українці влаштують Путіну провал. І це створить багато проблем тим, хто підтримав вторгнення»

Припинення війни в Україні на умовах, прийнятних для України, для Заходу означатиме необхідність у будь-який спосіб переконати Путіна, що він програє. Успіхів їм у цьому.

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За тиждень до річниці російського вторгнення лідери США та Заходу готуються до демонстрації єдності та сили, спрямованої на те, щоби раз і назавжди підтвердити: НАТО бере участь у довгостроковому конфлікті, який має закінчитися поразкою Москви.

«Росія програла – стратегічно, оперативно і тактично», – заявив 14 лютого голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наступного дня додав: «Путін повинен усвідомити, що він не може перемогти». А Джуліанна Сміт, пані-посол США у НАТО, повідомила CNN, що Вашингтон робить усе можливе, аби «продовжувати тиснути на Москву, щоби вплинути на стратегічні розрахунки (Путіна)».

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Генерал США у відставці та колишній глава ЦРУ Девід Петреус заявляв, що конфлікт завершиться «розв’язанням шляхом переговорів» – коли Путін зрозуміє, що війна неможлива одночасно на полі бою та на внутрішньому фронті.

Погляд на війну очима Путіна

Відповідно до більшості об'єктивних стандартів, Путін вже програє. Його військові цілі – зруйнувати український суверенітет, захопити Київ, повалити український уряд, довести могутність Росії та розірвати відносини України із Заходом призвели до жахливого для нього результату. Росія є державою-вигнанцем, а її економіка руйнується через міжнародні санкції. Путіна називають «військовим злочинцем». Україна ж зараз перебуває у становищі фактично члена НАТО, якого підтримують США та Європа, і чиє виживання, ймовірно, вимагатиме підтримки Заходу впродовж кількох десятиліть .

Разом із тим, Заходу непросто збагнути хід думок Путіна. Російський лідер давно дивився на світ крізь іншу стратегічну та історичну призму. Багато іноземних спостерігачів переконані: вторгнення в Україну – не в інтересах Росії, але Путін не хоче припиняти війну. Він не виявляє жодних ознак того, що його непокоїть рік поразок. Він посилає російських мобілізованих на смерть у марних наступах у стилі Першої світової війни, і російські війська зазнають величезних втрат.

Ця війна не є простою територіальною суперечкою – Путін переконаний, що Україна не є державою і має бути приєднана до Росії. Виживання Путіна у владі також залежить від успіху у цій війні.

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Заморожений конфлікт, який триває вже багато років і не дає Україні стати цілісною, може бути для Путіна прийнятною позицією. Він уже показав, що йому байдужі людські втрати. І, судячи з його риторики, вважає, що втягнувся у титанічну геополітичну боротьбу з НАТО, життєво важливу для престижу Росії. Питання полягає лише у тому, чи має Захід таке саме бажання продовжувати війну у довгостроковій перспективі.

Вирішальний етап війни

Західні стратеги вважають наступний етап війни критичним. Російські війська готуються до наступу, а Україна очікує на прибуття нещодавно обіцяних західних танків, які, як вона сподівається, переломлять ситуацію.

Єдність і стійкість НАТО збентежила скептиків, головним чином завдяки лідерству президента США Джо Байдена. Разом із тим, політичні умови у Вашингтоні та союзних державах не є статичними. У Палаті представників США, наприклад, деякі члени нової республіканської більшості надто категоричні. Представник Республіканської партії Флориди Метт Гетц минулого тижня вимагав припинити надання допомоги Україні, а США –вимагати від усіх учасників бойових дій «негайно досягти мирної угоди». У Палаті представників та Сенаті досі існує двопартійна більшість за порятунок України. Втім, бракує впевненості, що Байден може гарантувати масштабні багатомільярдні пакети допомоги Україні до кінця війни. Саме позиція щодо надання допомоги Україні – серйозний аргумент, який може допомогти екс-президенту США, республіканцю Дональду Трампу або якомусь його однопартійцю, перемогти на виборах у 2024 році.

Хоча прихильники України сподіваються на прориви на полі бою, більш ймовірним сценарієм видається продовження кривавих боїв у найближчі місяці. Цього тижня CNN повідомляла: США та їхні союзники вважають, що майбутній наступ Росії навряд чи призведе до великих успіхів на полі бою.

«Це бажаний для РФ сценарій, але навряд реалістичний», — сказав високопоставлений військовий чиновник США.

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Водночас є сумніви щодо здатності українських сил розірвати міцну російську оборону на сході та півдні таким чином, щоби це могло загрожувати, наприклад, Кримському мосту. 15 лютого, на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі Столтенберг заявив, що конфлікт перетворюється на «жорстоку війну на виснаження», і закликав союзників негайно надати Україні боєприпаси.

Путін не думає, що програє

Весь світ знає, що Путін не планує погодитися на поразку чи вийти з війни через повну відсутність будь-яких дипломатичних рамок для переговорів про припинення вогню. За словами Столтенберга, немає жодних шансів на те, що ситуація зміниться найближчим часом.

«Президент Путін не демонструє жодних ознак того, що готується до миру. Навпаки, він розпочинає нові наступальні дії та цілить у цивільних осіб, міста та критичну інфраструктуру», – сказав Столтенберг у Брюсселі.

Фіона Хілл, провідний експерт з Росії, яка працювала у Білому домі за часів президентства Трампа, заявила на слуханнях у Комітеті Сенату з питань збройних сил, що не бачить ознак послаблення рішучості Путіна

«Я вважаю, що це досить похмура картина, частково тому, що Путін не відчув, що його стримують. Інша річ – Путін відчуває, що має велику підтримку, зокрема, з боку Китаю… Разом із тим, цілком можливо, що такі країни як Китай, могли би натиснути на Росію, щоби рішучість Путіна була зламана», – додала Хілл.

І навіть якщо Пекін може бути збентежений діями Путіна в Україні після того, як дві сторони оголосили про «безмежне» партнерство минулого року, він може побачити перевагу у тому, що США зайняті проксі-війною проти Росії. Проте заступник держсекретаря США Венді Шерман попередила Пекін, що довгострокова ставка на Путіна принесе лише розчарування.

«Ви залишитеся ні з чим», – сказала Шерман на заході в Інституті Брукінгса, однак визнала, що США стурбовані зміцненням зв’язків між Китаєм та Росією.

«Українці влаштують Путіну стратегічний провал. І це створить багато проблем в майбутньому для тих, хто підтримує це нечестиве вторгнення», – сказала вона.

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Однак проблема у тому, що поки немає жодних ознак, які б вказували на згоду Путіна визнати свій програш.

Джерело: CNN

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»