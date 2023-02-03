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У Києві сьогодні стартує саміт Україна-ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві сьогодні стартує саміт Україна-ЄС
До складу делегації також увійшли 15 єврокомісарів
фото: Офіс президента України

До столиці прибули лідери Європейського Союзу

Сьогодні, 3 лютого, у Києві розпочинається Саміт Україна-ЄС. Напередодні до столиці прибули лідери Європейського Союзу на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

До складу делегації також увійшли 15 єврокомісарів. Також Рада ЄС затвердила 500 млн євро військової допомоги Україні і 45 млн для тренувальної місії.

До відома, 2 лютого, в Києві відбулося спільне засідання уряду України та Європейської комісії. Учасники зустрічі обговорили перспективи вступу нашої країни до ЄС, пропрацювали план подальших кроків, а також розповіли про те, що робитимуть найближчим часом.

Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого, до Києва приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також разом з нею прибув і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель і понад десяток високопосадовців Європейського Союзу з обіцянками додаткової військової, фінансової та політичної допомоги.

Президент Зеленський провів зустріч з президенткою Єврокомісії.

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Теги: саміт Україна звільнення Урсула фон дер Ляєн Європейський союз

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