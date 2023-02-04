Чи повторюватиме Захід помилки 2014 року

Військової допомоги має бути не стільки, щоб Україна не програла, а стільки – щоб ми могли повернути максимально наших територій

Європа погоджується на надання наступальних видів зброї лише після того, як США заявляють про свої поставки

Отже. Після згоди Заходу постачати танки Україні наступні дискусії (власне вони уже розпочалися) – щодо літаків-винищувачів та далекобійних ракет. Це мабуть, буде обговорюватися на наступному Рамштайні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сформувалася уже стала логіка – Європа погоджується на надання наступальних видів зброї лише після того, як США заявляють про свої поставки.

Хотілося б, щоб Захід не повторив помилок 2014 року, коли після анексії Криму була дуже м’яка реакція. Хоча тоді все це відбувалося ще й на фоні війни у Сирії, яка спровокувала ряд проблем для самого ж Заходу – зокрема, міграційну кризу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загалом (і це добре), на Заході приходить розуміння, що війна в довгу – на користь Росії, яка робить ставку у тому числі на вибори в США у 2024 році. Тому військової допомоги має бути не стільки, щоб Україна не програла, а стільки – щоб ми могли повернути максимально наших територій.