Якщо не Байден? ЄС знає, як допомагати Україні в умовах зміни влади у США

В Євросоюзі вважають, що не слід мати жодних ілюзій — війна буде довгою…

Європейські політики не певні у тому, що після виборів американського президента в 2024 році можна буде розраховувати на збереження обсягів підтримки України з боку Сполучених Штатів

Лідери ЄС вже сьогодні розмірковують над довгостроковою підтримкою Києва та власних збройних сил, адже Старий Світ повинен розраховувати тільки на себе. Про це йдеться у колонці французьких політиків Наталі Луазо та Беньяміна Хаддада, яку опублікувало видання Politico.

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«Досі адміністрація президента США Джо Байдена була в авангарді підтримки України, але хто знає, якою буде позиція Вашингтона після президентських виборів 2024 року? Таким чином, європейські лідери мають почати думати про свою довгострокову підтримку оборони України та, паралельно, підтримувати власні збройні сили відповідно до збільшення оборонних бюджетів», – кажуть автори колонки.

Вони наголошують на тому, що нещодавня поїздка президента України Володимира Зеленського до Брюсселя підкреслила невідкладну потребу української армії в більшій кількості боєприпасів і бойових літаків. Немає жодних сумнівів у тому, пишуть французькі політики, що і Сполучені Штати, і Європа повинні збільшити свою військову підтримку. Зволікання лише дало Росії час, необхідний для мобілізації резервів і підготовки до нового наступу.

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«Але, відповідаючи на заклик України, ми не повинні мати ілюзій — ця війна буде довгою. Це вже докорінно змінило договір безпеки на континенті, і коли бойові дії припиняться, Києву знадобляться гарантії безпеки та засоби для стримування будь-якої повторної російської агресії», – пишуть Луазо та Хаддад.

В якості рішення вони пропонують створити спільний для всього ЄС фонд для збройної допомоги Україні. Таку модель уже випробували у Франції, і вона показала свою ефективність: постачання установок Caesar чи Crotale Україні відбувається швидше, ніж аналогічної зброї з інших країн.

«У цьому плані інституції ЄС могли б черпати натхнення з успішної французької ініціативи. Йдеться про створення спеціального фонду, з якого Україна могла б залучити кошти для закупівлі військової техніки безпосередньо у французького ВПК», – кажуть автори колонки.

Система, за їх словами, проста: Україна замовляє оборонні системи безпосередньо у французької промисловості, а потім отримує відшкодування від французького уряду. «За останні кілька місяців українська влада підписала контракти на 12 Caesar Canon, наплавні мости, радари, амуніцію та технічне забезпечення. Тим часом французькі оборонні компанії оптимізували виробництво, таким чином почали швидше виконувати українські контракти», – наголошують політики, додаючи, що ЄС має копіювати цю модель.

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Для початку вони пропонують заснувати фонд на 1 млрд євро, спеціально призначений для України, з внесками країн-членів відповідно до їхнього ВВП. Це дозволило б країнам, які стикаються з нестачею військових запасів, зробити свій внесок в оборону України, а також використало б фінансову потужність країн, які відстають у військовій спроможності.

«Крім того, давайте будемо чесними — у час загального переозброєння це дало б необхідний поштовх європейській оборонній промисловості, спонукаючи компанії оперативно реагувати на військові потреби України», – акцентують Луазо та Хаддад.

Вони також пишуть про те, що війна матиме тривалі наслідки для континенту, і якщо Росія переможе, європейська стабільність і безпека будуть серйозно скомпрометовані.

«Ми не можемо більше втрачати час. Європа повинна докласти всіх необхідних зусиль, щоб допомогти Україні здобути вирішальну перемогу — і настав час творчо підійти до цього, як робимо ми», – резюмують автори колонки.