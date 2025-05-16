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Трамп натякнув, що знає дату, коли світ стане безпечнішим

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп натякнув, що знає дату, коли світ стане безпечнішим
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним
фото із відкритих джерел

Трамп очікує миру за кілька тижнів

Президент США Дональд Трамп переконаний, що світ стане набагато безпечнішим протягом 2-3 тижнів, передає «Главком»

«Світ став зараз перебувати в безпеці. Я думаю, що протягом двох чи трьох тижнів він стане набагато безпечнішим», – сказав він журналістам під час візиту до ОАЕ.

До слова, президент США Дональд Трамп вилетів у п'ятницю з ОАЕ, завершивши візит до Близького Сходу, передає телеканал Sky News. Після вильоту із ОАЕ Трамп на борту літака знову підтвердив свою позицію щодо зустрічі із Путіним.

«Нам потрібно зустрітися. Ми з ним (Путіним – «Главком») зустрінемось. Я думаю, що ми вирішимо цю проблему, а, можливо, ні. Як мінімум у нас буде ясність (щодо того, чи можливе врегулювання – «Главком»)», – сказав Трамп на борту літака журналістам після вильоту з ОАЕ. «І якщо ми не знайдемо рішення, то буде дуже цікаво», – додав він.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним «якомога швидше» під час сьогоднішньої ділової зустрічі в Абу-Дабі.

До слова, президент США також заявив, що зрушень у мирних переговорах не буде, поки він не зустрінеться з російським диктатором Володимир Путіним. 

Раніше Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Нагадаємо,  Дональд Трамп, який раніше не виключав відвідування Стамбула 16 травня, де заплановані переговори РФ і України, припустив, що, найімовірніше, попрямує не до Туреччини, а до Вашингтона. Тим більше, що у родині президента США Дональда Трампа поповнення. Донька Тіффані Трамп подарувала президенту 11-го онука.

Міністр оборони Рустем Умєров, який очолює українську делегацію у Стамбулі, після перемовин з радниками лідерів США, Франції, Німеччини та Великої Британії заявив, що Україна готова до повного припинення вогню та прямих переговорів на найвищому рівні. 

Умєров наголосив, що мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких – повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою «всіх на всіх».

 

 

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Теги: Дональд Трамп президент переговори США

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