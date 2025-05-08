Зеленський проводить телефонну розмову із Трампом

Президенти України та США проводять розмову

Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує «Главком».

Прессекретар зауважив, що про подробиці розмови стане відомо за її результатами.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував розмову із українським президентом Володимиром Зеленським. «Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкоземельних елементів. Вона була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими гілками влади, і ми цінуємо це», – заявив Трамп.

Як повідомлялося, 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили подальшу співпрацю між країнами.