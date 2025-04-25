Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться із Зеленським у Римі

Трамп та Зеленський мають приїхати на прощання з Папою Римським

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Римі. Обидва лідери планують прибути туди на похорон Папи Римського Франциска, який відбудеться 26 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Трамп у коментарі журналістам зазначив, що «можливо» зустрінеться Зеленським під час візиту до Риму.

The Washington Post пише, що поїздка дає можливість для імпровізованої дипломатії, оскільки планується приїзд десятки інших глав держав та урядів, включаючи президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська попрощаються з Папою Римським Франциском.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Зауважимо, що відповідно до заповіту Папа Франциск буде похований у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників.

До слова, на похорон Папи Римського Франциска 26 квітня у Ватикані очікується прибуття щонайменше 130 іноземних делегацій, серед яких будуть 50 президентів і 10 монархів.