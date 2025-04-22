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Обстріли на півдні посилилися. ЗСУ повідомили, як саме Росія «використала перемирʼя»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Обстріли на півдні посилилися. ЗСУ повідомили, як саме Росія «використала перемирʼя»
За словами речника, ЗСУ не завдали ударів у цей період, а завдали ударів лише у відповідь, тобто здійснювали дзеркальну відповідь проти ворога
фото: генштаб ЗСУ

«Збільшення обстрілів пов'язане з тим, що за цю добу він (ворог - ред.) здійснив логістичне забезпечення, підвіз туди боєприпаси»

Російські війська значно посилили вогневу активність на півдні після «Великоднього перемир'я», збільшили кількість артилерійських обстрілів, удари FPV-дронами та дронами-камікадзе. Як передає «Главком», про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

«На фронті після того, як минула доба, яку росіяни намагалися видати за добу припинення вогню, наступної доби значно (ворог - ред.) посилив свою вогневу активність у нас на півдні. В першу чергу, він збільшив кількість саме артилерійських обстрілів - зафіксовано за минулу добу понад 420. Зазвичай ми фіксуємо приблизно 290-310, майже на 25% він підвищив свою вогневу артилерійську активність. Крім того, дещо зросла у ворога активність і щодо ударів FPV-дронами, дронами-камікадзе. Було зафіксовано за минулу добу понад 600», – розповів Волошин.

Окрім того, за словами речника, окупанти не припиняють і штурмові дії, кількість яких на півдні становить майже два з половиною десятки.

«Збільшення артилерійських обстрілів пов'язано з тим, що за цю добу він (ворог - ред.) здійснив логістичне забезпечення, підвіз туди боєприпаси без перешкоди, тому що ми не завдали ударів – ми завдали ударів лише у відповідь. Дзеркальну відповідь проти ворога здійснювали. Тому він підтягнув боєприпаси, і зараз проводить контрартилерійські дуелі. Сили оборони України проводять контрбатарейні заходи, тому у ворога теж є втрати і артилерійських систем, і логістичних систем. Ми не даємо ворогу бути досить активним», – пояснив Волошин. 

Речник зауважив, що окупанти також доволі активно почали застосовувати і авіацію, завдаючи авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами та некерованими авіаційними ракетами. Зокрема, від авіаударів потерпають не лише позиції Сил оборони, а й середмістя у Запоріжжі.

Нагадаємо, 19 квітня близько 17:00 російський диктатор Володимир Путін оголосив одностороннє «великоднє перемир’я». Він наказав припинити вогонь, але водночас закликав війська бути готовими до «відбиття провокацій з боку київського режиму».

Раніше Державний департамент США заявив, що буде вітати продовження припинення вогню, попри те, що раніше Кремль заявив, що наказу про продовження не було.

Тим часом речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова різко відреагувала на заклик Держдепу США, звинувативши Україну в тому, що вона порушила перемир’я та використала американську зброю Himars.

Згодом Міноборони РФ заявило про закінчення «великоднього перемир’я».

До слова, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський порівняв російське оголошення «перемир’я» з виставою

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Теги: фронт перемир'я війна

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