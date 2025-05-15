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Генсек НАТО повідомив, коли очікувати прогрес у мирному врегулюванні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Генсек НАТО повідомив, коли очікувати прогрес у мирному врегулюванні
Рютте у квітні відвідав Україну
фото: Офіс президента

Генсек зазначив, що зараз слід «крок за кроком привести Україну до тривалого миру»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що очікує прогресу в мирному врегулюванні вже в найближчі тижні. Про це він сказав в інтерв'ю турецькому державному інформаційному агентству «Анадолу», передає «Главком».

За його словами, протягом найближчих 10-15 днів можна очікувати прогресу в процесі мирного врегулювання російсько-української війни.

«Протягом наступних 10-15 днів, за лідерства президента України Володимира Зеленського, будуть важливі можливості для покращення позиції в українському питанні», –вважає він.

Рютте також відзначив, що Туреччина відіграє важливу роль у цьому процесі:«Туреччина відіграє величезну роль у НАТО на багатьох фронтах. Президент Ердоган неймовірний лідер в Альянсі, якого справді поважають його колеги».

Генсек зазначив, що зараз слід «крок за кроком привести Україну до тривалого миру».

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте 15 квітня несподівано приїхав в Україну. Президент Володимир Зеленський провів із ним зустріч, під час якої йшлося про безпеку України та всієї Європи. 

Раніше Рютте зауважив, що Росія має продемонструвати готовність завершити війну в Україні, проте наразі лише затягує цей процес. 

За словами Рютте, як Сполучені Штати, так і НАТО активно працюють над тим, щоб покласти край війні. Він наголосив, що Вашингтон докладає значних зусиль, однак ініціатива зараз на боці Москви, яка, на його думку, не робить достатньо для припинення бойових дій.

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Теги: Марк Рютте перемир'я

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