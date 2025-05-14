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Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
Путін не їде на перемовини у Стамбулі
фото: росЗМІ

Диктатора Путіна ж у списках немає

Російський диктатор Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Кремль, передає «Главком».

Російську делегацію очолить помічник диктатора Путіна Володимир Мединський.

До складу російської делегації увійшли: заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін.

Також глава Кремля затвердив склад експертів для переговорів з Україною.

До складу експертів увійшли: перший заступник начальника управління інформації Генштабу ЗС РФ А. Зорін,  заступниця начальника управління президента РФ з державної політики в гуманітарній сфері Є. Подобреєвська, директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії А. Поліщук, заступник начальника головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії В. Шевцов.

Раніше стало відомо, хто з України полетить до Туреччини на переговори з російською стороною.

Повідомляється, що до Туреччини планують поїхати керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вже знаходиться там.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський вже завтра, 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Сьогодні, у своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. 

Президент США Дональд Трамп не знає, чи з'явиться диктатор РФ Володимир Путін на мирних переговорах у Стамбулі. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що склад російської делегації на переговори у Стамбулі буде озвучено, коли надійде вказівка від Володимира Путіна.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив про «хороші новини» щодо припинення війни Росії проти України.

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Теги: переговори Стамбул перемир'я

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