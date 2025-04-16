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Іноземний контингент в Україні, Patriot та вступ до НАТО: головні тези з інтерв’ю Рютте

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Іноземний контингент в Україні, Patriot та вступ до НАТО: головні тези з інтерв’ю Рютте

Рютте 15 квітня прибув з візитом до України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до України дав інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна». У розмові йшлося про постачання ППО, майбутнє членство України в Альянсі та гарантії безпеки після завершення війни.

«Главком» зібрав головні тези.

ППО для України

Більшість із 19 анонсованих систем ППО, включаючи Patriot, уже доставлені або будуть доставлені незабаром. Поставка здійснюється за зобов’язаннями, взятими сімома країнами НАТО, але не всі назви країн розголошують.

Ведуться двосторонні переговори з окремими державами про постачання систем ППО.

Членство України в НАТО

Шлях України до НАТО незворотній і «нічого не змінилося», але членство не буде частиною мирної угоди. Членство України в НАТО залишається на порядку денному.

Саміт НАТО у червні

Формат участі України ще не визначений, тому чи буде присутній президент Зеленський поки невідомо. Остаточні рішення ухвалюються ближче до дати саміту.

Післявоєнна структура стримування

НАТО працює над майбутньою оборонною інфраструктурою України разом із союзниками. У Вісбадені створено командування, до якого залучені Україна, країни НАТО, Австралія, Нова Зеландія та Японія. Відкрито центр JTAC у Польщі для фіксації уроків війни.

Можливе розгортання іноземних контингентів

Це питання залежить від умов припинення вогню та змісту майбутньої мирної угоди. НАТО діє як радник, не будучи безпосереднім учасником «коаліції охочих». Потрібно знати як виглядатиме припинення вогню і як виглядатиме мирна угода. Від цього залежатиме тип гарантій.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 15 квітня несподівано приїхав в Україну. Президент Володимир Зеленський провів із ним зустріч, під час якої йшлося про безпеку України та всієї Європи. 

Глава держави подякував за незмінну підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії, коли Марк Рютте був іще Прем’єр-міністром Нідерландів.

Також Зеленський та Рютте відвідали поранених захисників у Одесі.

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Теги: НАТО іноземці миротворці переговори системи ППО Марк Рютте

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