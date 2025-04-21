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Чеський міністр порівняв перемир'я Путіна зі вдаваним голодуванням

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Чеський міністр порівняв перемир'я Путіна зі вдаваним голодуванням
Зеленський під час візиту до Чехії зустрівся з міністром
фото: соцмережі Ліпавського

Сьогодні опівночі «великоднє перемир’я» диктатора Путіна закінчилось

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський різко розкритикував заяву Кремля про так зване «великоднє перемир’я».

В ефірі CNN дипломат назвав його не більше ніж «медійним трюком», оскільки в реальності бойові дії у день Великодня не припинялися, передає «Главком».

«Це все одно, що оголосити голодування між сніданком і обідом, але потай їсти солодощі», – іронічно зауважив Ліпавський.

За його словами, розмови про припинення вогню ведуться ще з початку березня, однак Путін, на відміну від Києва, відмовляється від реального миру.

Дипломат наголосив, що односторонні заяви Кремля без конкретних дій не мають жодної цінності і лише вводять світову спільноту в оману.

«Путін ніколи на це не погоджувався і почав висувати інші умови. Ми повинні дивитися на реальність, а не на слова», – додав міністр.

Нагадаємо, 19 квітня близько 17:00 год. російський диктатор Володимир Путін оголосив одностороннє «великоднє перемир’я».

Він наказав припинити вогонь, але водночас закликав війська бути готовими до «відбиття провокацій з боку київського режиму».

О 00:00 21 квітня «великоднє перемир’я» диктатора Путіна закінчилось. «Главком» публікує хронологію подій, щоб нагадати, як усе відбувалось.

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Теги: Чехія перемир'я росія путін

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