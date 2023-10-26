Генсек НАТО закликав Росію вивести війська із Придністров’я

Столтенберг зустрівся з головою молдовського уряду

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з головою молдовського уряду Доріном Речаном. Про це Столтенберг повідомив у своєму Twitter.

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«Приємно зустрітися з Доріном Речаном, прем'єр-міністром нашої шанованої партнерки Молдови», – йдеться в дописі.

Він заявив, що НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність країни та закликає Росію «повністю вивести свої війська з вашої території».

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Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що війна в Україні спрямована на знищення країни та українців як нації, а в разі успіху Росії Молдова, ймовірно, перестала б існувати як вільна держава.

За її словами, помилково думати, що країни регіону можуть залишатися осторонь. Санду підкреслила, що більшості з них необхідно зробити вибір, який визначить їхнє майбутнє на десятиліття вперед. «На якому боці ви хочете бути? На боці демократії та свободи чи на боці пригнічення та пропаганди?» – заявила президентка Молдови.

Мая Санду додала, що Росія сьогодні хоче контролювати колишні радянські держави, як у минулому вона контролювала країни Центральної та Східної Європи.