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Віктор Андрусів радник Міністра внутрішніх справ України

Війна в Молдові? Чи наважиться Росія на цей крок

glavcom.ua
Російські танки в Молдові
фото з відкритих джерел

Для нас важливо розв'язати проблему Придністров'я

Хмари над Молдовою почали згущатись. Ми це вже проходили весною. Тоді я говорив, що військова криза в Молдові нам на руку. Російські війська в Придністров'ї малочисельні і жалюгідні. Коридору до них немає, можливості висаджувати десант – тільки самовбивчі.

Для нас важливо розв'язати проблему Придністров'я, оскільки там найбільший склад боєприпасів в Європі. Стан цих боєприпасів невідомий, і є достатні сумніви в їх придатності. Але думаю і поживитись чим для нас там буде.

Плюс ми зразу прибираємо загрозу з півдня, що вивільняє додаткові ресурси.

Зверніть увагу, що саме Україна надає Санду всю інформацію про можливі дії росіян. Це означає, що наші спецслужби тримають руку на пульсі.

Ну давай, путін, ну ступи, ти ж регулярно це робиш.

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Теги: росія путін криза Україна десант Молдова Придністров'я

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