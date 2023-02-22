Війна в Молдові? Чи наважиться Росія на цей крок

Для нас важливо розв'язати проблему Придністров'я

Хмари над Молдовою почали згущатись. Ми це вже проходили весною. Тоді я говорив, що військова криза в Молдові нам на руку. Російські війська в Придністров'ї малочисельні і жалюгідні. Коридору до них немає, можливості висаджувати десант – тільки самовбивчі.

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Для нас важливо розв'язати проблему Придністров'я, оскільки там найбільший склад боєприпасів в Європі. Стан цих боєприпасів невідомий, і є достатні сумніви в їх придатності. Але думаю і поживитись чим для нас там буде.

Плюс ми зразу прибираємо загрозу з півдня, що вивільняє додаткові ресурси.

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Зверніть увагу, що саме Україна надає Санду всю інформацію про можливі дії росіян. Це означає, що наші спецслужби тримають руку на пульсі.

Ну давай, путін, ну ступи, ти ж регулярно це робиш.