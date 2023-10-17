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Експорт через Придністров’я? Що задумали Україна, Румунія та Молдова

Війна і бізнес
Маріанна Присяжнюк glavcom.ua
Експорт через Придністров’я? Що задумали Україна, Румунія та Молдова
У перші дні повномасштабного вторгнення Придністровʼю нерідко відводили роль ще одного плацдарму, звідки Росія могла б розпочати вторгнення в Україну
фото: moldova-news.md

Українська логістика воєнного часу використає придністровський вузол

В Одеській області на кордоні з окупованим Придністров'ям відновлює свою роботу залізничний пункт пропуску «Кучурган». Щоправда, лише для вантажних перевезень. Але це – ключове. Пункт пропуску «Кучурган» був закритий для перетину у лютому 2022 року після початку повномасштабної агресії РФ, а міст який у цій ділянці з’єднував Україну й окупований росіянами регіон Молдови, ЗСУ підірвали з метою уникнення провокацій з боку російських військових у регіоні (хоча провокації ми потім все ж побачили, й, не виключено, що побачимо знову).

На тлі виходу Росії із так званої «зернової угоди», масованих бомбардувань української інфраструктури, а також візиту Володимира Зеленського до Румунії, де лідери обох країн оголосили про стратегічне партнерство й особливий рівень довіри, новину про відновлення вантажного руху через Придністров’я незаслужено обділили увагою. Але «Главком» це виправляє.

Рішенням Кабінету міністрів від 10 жовтня відкривається проїзд через Контрольно-пропускний пункт «Кучурган». Пункт пропуску розташований у Роздільнянському районі Одеської області, в однойменному селі, а з молдовського боку – пункт контролю «Новосавицька» (залізничний) та пункт пропуску «Первомайськ» (автомобільний), Слободзейського району (окуповане Придністров’я).

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну транзит через непідконтрольну територію Молдови був звичною справою: при виїзді з України, на «придністровських» КПП пасажирів вітала совєцька символіка та озброєні «прикордонники». Втім, цього разу для пасажирів переїзд залишається закритим, а перетин кордону дозволений лише для залізничного та вантажного транспорту, який проходитиме окупованою територією території Молдови.

На Одещині, на межі з невизнаним Придністров’ям, відкрито залізничний пункт пропуску «Кучурган». Його закрили у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії
На Одещині, на межі з невизнаним Придністров’ям, відкрито залізничний пункт пропуску «Кучурган». Його закрили у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії
фото: wikimedia.org

КПП «Кучурган» не працював майже з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 5 березня 2022 року Збройні сили України підірвали залізничний міст, який з’єднував Одеську область із Молдовою, з її окупованою частиною, для уникнення вторгнення чи провокацій з боку російських військ, які досі дислокуються у Молдові.

10 жовтня 2023 премʼєр Денис Шимигаль підписав розпорядження №920, яким внесено зміни в додаток до розпорядження Кабінету міністрів від 26 лютого 2022 р. № 188 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю». Зокрема, уряд виключив з цього списку пункт пропуску «Кучурган» Роздільнянського району Одеської області.

13 жовтня Україна та Молдова підписали протокол про спільний контроль на пункті пропуску для залізничного сполучення «Новосавицька-Кучурган» на території України.

Раніше Зеленський та Шмигаль говорили про новий транспортний коридор через Молдову та Румунію. Шмигаль, зокрема, казав, що цей маршрут дозволить збільшити пропускну спроможність експорту зерна через ці країни удвічі.

Протягом трьох десятиліть Росія зберігає контроль над сусідньою Україні державою, окупувавши її частину – Придністров’я, де дислокується кілька тисяч російських військових. У перші дні повномасштабного вторгнення Придністровʼю нерідко відводили роль ще одного плацдарму, звідки Росія могла б розпочати вторгнення в Україну. Попри те, що «взяти Київ за три дні» Кремлю не вдалося, концентрація російських військ на південних рубежах України все ж створювала і створює напругу. Тобто, Придністровʼя, добряче відтягувало на себе увагу. 

За час широкомасштабної війни українська сторона неодноразово озвучувала ідеї деокупувати Придністров’я. Керівник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов у липні минулого року заявив, що Україна і українські спецслужби зроблять все, щоб допомогти «братній Молдові позбутися окупантів».

Врешті президент України Володимир Зеленський під час візиту в Молдову на Саміт Європейського політичного співтовариства, іронічно відповідаючи на запитання кореспондентки «Главкома», дав чітко зрозуміти: доля Придністров'я вирішена, деокупація регіону є стратегічним інтересом України в рамках забезпечення національної безпеки. 

«Таксі я їм (російським військовим – «Главком») викликати не буду. Захочуть жити – знайдуть вихід», – сказав тоді президент України.

Це все наводить на думки, що в Україні не тішаться ілюзіями з приводу креативного логістичного рішення. І якщо в Молдові вже заявили, що домовленості є «суто економічним» та в рамках «економічної інтеграції регіону», важко повірити в те, що безпека транспортної гілки, яка слугуватиме інтересам воюючої країни, залишатиметься під наглядом виключно умовного молдовського Бюро з реінтеграції, або навіть і молдовських силовиків, які озброєні набагато гірше, ніж росіяни у Придністров’ї, і це ні для кого не секрет.

«Я думаю, що є серйозні домовленості. Україні цей коридор дуже потрібний. Причому (щоб він курсував) в обидва боки. Причому, це ще велике питання, в який бік більше», – вважає молдовський політичний експерт Віталій Андрієвський.

Відкриття коридору через Придністров’я пояснює і те, чому Румунія, єдина сусідня держава з Україною, в якій спекуляції навколо теми зерна були мінімальними. Навіть попри намагання окремих проросійських посіпак підняти хвилю «фермерського невдоволення», і навіть попри те, що Румунія також підходить до передвиборчого періоду, навіть складнішого, ніж в тій самій Польщі.

Разом з тим, співрозмовники «Главкома» у молдовський експертних і владних колах не відкидають сценарію, за якого Росія може вдатися до провокацій у Придністров’ї з метою перешкоджання транзиту, з використанням сил Оперативної група російський військ.

Співрозмовники припускають, що майбутні вантажі будуть супроводжуватися українськими військовими, готовими дати відсіч у разі нападу росіян чи провокації по маршруту.

«Росіяни спробують цим перевезенням перешкодити. Влаштувати технічні проблеми на залізниці дуже легко, тому  не виключаю, що Україна разом з вантажем направить три вагони «ремонтників» і три вагони «буданівців», які допомагатимуть «ремонтникам», - вважає Віталій Андрієвський.

Тобто, провокації – можливі. Скоріше – гарантовані.

Маріанна Присяжнюк, для «Главкома»

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Теги: експорт Молдова Румунія зерно Придністров'я

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