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Чи приймуть Україну в НАТО. Зеленський повідомив про настрої європейських лідерів

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Чи приймуть Україну в НАТО. Зеленський повідомив про настрої європейських лідерів
Володимир Зеленський розповів про позицію європейських лідерів щодо майбутнього членства України в НАТО
фото: BBC, Zelenskiy / Official

Президент: «Всі кажуть, що треба припинити говорити, що Україні потрібно в НАТО – тому що саме для НАТО потрібна Україна»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед європейських лідерів посилюється розуміння необхідності членства України в НАТО. За його словами, союзники дедалі частіше наголошують, що українська армія здатна суттєво зміцнити оборонні можливості Альянсу. Про це глава держави повідомив під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

Зеленський розповів, що відповідні настрої пролунали під час міжнародних переговорів у Дубліні. Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон чітко висловився щодо ролі України в майбутній системі європейської безпеки.

«У Дубліні в Емманюеля була чітка промова. Він, Данія і всі «нордіки» – всі кажуть, що треба припинити говорити, що Україні потрібно в НАТО – тому що саме для НАТО потрібна Україна», – зазначив Зеленський.

На думку президента, європейські держави усвідомлюють, що після масштабної військової підтримки України та розвитку її оборонних спроможностей залишати країну поза Альянсом було б недоцільно.

«Вони не можуть після такої оборонної підтримки, такого розвитку нашої армії, такої сили нашого захисту просто відпустити Україну. І їм Україна потрібна в НАТО, тому що тоді альянс стане справді в рази сильнішим», – наголосив глава держави.

Зеленський переконаний, що бойовий досвід українських військових, розвиток сучасних технологій та здатність протистояти російській агресії можуть стати вагомим внеском у колективну оборону НАТО.

«Україна може посилити НАТО. Тому я вважаю, що НАТО знову на порядку денному», – заявив президент.

Водночас глава держави визнав, що питання вступу України до Альянсу залишається складним через позицію Росії та ширші дискусії щодо майбутньої архітектури європейської безпеки.

«Але сигнали Путіна ви теж чули, і все це розмова надзвичайно непроста. Які конкретно гарантії безпеки можуть бути і що буде зі структурою безпеки в Європі – щодо цього найближчим часом буде ще багато діалогів, дзвінків, перемовин, ідей та зустрічей», – підсумував Зеленський.

Таким чином, за оцінкою президента, тема членства України в НАТО повертається до міжнародного порядку денного. Водночас конкретних рішень щодо вступу або термінів приєднання до Альянсу наразі не оголошено.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що європейські країни погодили декларацію про гарантії безпеки для України. 13 листопада стало відомо, що близько 40 держав підтримали документ за підсумками саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні. У ньому наголошується на необхідності забезпечити суверенітет і територіальну цілісність України, а також надати їй надійні гарантії безпеки.

Також «Главком» писав про переговори США та Росії щодо можливих гарантій безпеки для України за аналогією з НАТО. За даними американських журналістів, Вашингтон обговорював із Москвою механізм, який передбачав би консультації у разі загрози та принцип колективного захисту, подібний до статей 4 і 5 Північноатлантичного договору. Водночас цей варіант не означає безпосереднього вступу України до Альянсу.

Крім того, «Главком» повідомляв про нові вимоги Росії щодо європейської безпеки. Згідно з оприлюдненою інформацією, Москва прагне домогтися виведення військ НАТО з держав, які приєдналися до Альянсу після 1997 року, припинення військової допомоги Україні та обмеження ядерних гарантій для європейських союзників.

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Теги: Володимир Зеленський НАТО Україна переговори

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