Другий день переговорів в Абу-Дабі. Умєров розкрив перші деталі

Голова української делегації зауважив, що спочатку відбудеться тристороння зустріч

11 листопада в Абу-Дабі триває другий день тристоронніх переговорів. Після них Україна проведе окрему зустріч з європейськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника української делегації Рустема Умєрова.

«Розпочинаємо другий переговорний день. Спочатку тристоронній формат разом зі США та Росією. Після цього проведемо окрему зустріч з європейськими партнерами. Працюємо», – підкреслив Умєров.

Нагадаємо, 11 листопада в Абу-Дабі триває другий день тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії. Однією з ключових тем зустрічі має стати територіальне питання. Сторони також обговорюють можливі параметри завершення війни та подальші кроки для досягнення домовленостей.

До слова, представники РФ плануютьвиступити перед журналістами після завершення тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії. Заяву очікують сьогодні вдень.

Як повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо назвав «дуже продуктивними» тристоронні переговори України, Росії та США в Абу-Дабі 10 листопада.