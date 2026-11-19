Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не вважає зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна приводом для занепокоєння. Він назвав переговори між керівниками ядерних держав нормальним явищем і похвалив американського президента за зусилля щодо припинення війни в Україні. Про це Рютте заявив під час спілкування з журналістами в Берліні перед зустріччю «Коаліції охочих», пише «Главком».

Медіа його запитали, чи непокоїть НАТО саміт трьох лідерів у Китаї.

«Ні, ні, ні. Я вважаю, що важливо, аби лідери зустрічалися. Така зустріч у Китаї – це нормально, і я абсолютно не занепокоєний», – відповів генсек Альянсу.

Окремо журналісти поцікавилися реакцією Рютте на те, що Трамп назвав Путіна своїм другом. У відповідь генсек НАТО нагадав, що США та Росія є великими ядерними державами, а Китай також володіє ядерною зброєю та нарощує свій потенціал.

«Важливо, щоб лідери зустрічалися, зокрема представники ядерних держав. Тож цілком нормально, що ці люди проводять зустрічі та намагаються домовитися про найкращий шлях уперед», – зазначив Рютте.

Він також позитивно оцінив роль Трампа в дипломатичних зусиллях щодо завершення російсько-української війни. За словами генсека НАТО, американський президент докладає надзвичайних зусиль для досягнення миру.

«Президент Трамп постійно докладає титанічних зусиль, щоб досягти миру в Україні, і я можу лише похвалити його за це», – наголосив Рютте.

Нагадаємо, 19 листопада в Китаї відбулася тристороння зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна. Переговори тривали близько півтори години. Однією з головних тем була війна Росії проти України.

Зустріч викликала занепокоєння серед частини європейських політиків через ризик домовленостей між великими державами щодо майбутнього України без участі Києва та Європи. На цьому тлі європейські лідери зібралися в Берліні на зустріч «Коаліції охочих», щоб обговорити подальшу підтримку України та її участь у мирному процесі.