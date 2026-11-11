Українські виробники зброї вперше виграли тендери НАТО

Гетьманчук сказала, що відносини між Україною та НАТО вже не формуються за принципом «донор – отримувач»

Глава місії України при НАТО: Ми створюємо формат повноцінного двостороннього руху

Дві українські оборонні компанії вперше в історії перемогли в тендерах НАТО. Це стало можливим завдяки новому механізму співпраці з Агенцією НАТО з підтримки та закупівель (NSPA). Про це заявила глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Ми створюємо формат повноцінного двостороннього руху», – зазначила Гетьманчук, пояснивши, що відносини між Україною та НАТО вже не формуються за принципом «донор – отримувач», оскільки Україна також робить безпосередній внесок у безпеку альянсу, а український оборонно-промисловий комплекс є одним із найважливіших елементів цього внеску.

За словами голови місії України при НАТО, ця роль вже відображена в політиці НАТО: на саміті НАТО в Гаазі було вирішено, що інвестиції країн-союзників в оборону України, а також в український оборонно-промисловий комплекс, можуть зараховуватися до виконання цільового показника у 5% ВВП на власну оборону.

Серед інших позитивних зрушень у відносинах між Україною та НАТО Гетьманчук згадала про створення Агенцією НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) спеціального механізму співпраці – «Партнерства для підтримки безпекового співробітництва» (Security Cooperation Support Partnership), розробленого саме для українських компаній. Це дозволяє їм брати участь у програмах закупівель НАТО. Крім того, завдяки спеціальному механізму пошуку партнерів українські компанії та стартапи можуть знаходити партнерів у країнах-союзниках для спільної розробки технологій, їх тестування та масштабування оборонного виробництва.

До слова, Україна отримала дозвіл закуповувати зброю, боєприпаси та військове обладнання через Агенцію підтримки й закупівель НАТО (NSPA). Завдяки цьому українська сторона зможе користуватися механізмами військових закупівель, які вже застосовують держави Альянсу.