Володимир Зеленський прибув до Берліна для участі у зустрічі Коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Берліна для участі у зустрічі Коаліції охочих, яка відбудеться 19 листопада. До переговорів долучаться представники понад 40 держав і міжнародних партнерів, зокрема команда президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

За словами Зеленського, головними пріоритетами України на зустрічі стануть посилення протиповітряної оборони, енергетична та фінансова підтримка, а також дипломатичні кроки для завершення війни й забезпечення довгострокових гарантій безпеки.

«Прибули з командою до Берліна. Попереду зустріч Коаліції охочих. Представлені будуть понад 40 партнерів, зокрема й команда Президента Америки», – повідомив президент.

Зеленський наголосив, що Україна прагне забезпечити повноцінну участь європейських держав у переговорному процесі щодо завершення російсько-української війни. За його словами, Київ працює над тим, щоб майбутні зустрічі мали конкретні результати.

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«Пріоритет для України – зміцнення захисту нашого неба, енергетична та фінансова підтримка, дипломатичний трек і наступні кроки для закінчення війни й гарантування безпеки», – зазначив глава держави.

Окрім багатосторонньої зустрічі Коаліції охочих, президент планує провести окремі переговори з європейськими партнерами, зокрема з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Також заплановано формат переговорів за участю американської сторони та радників із питань національної безпеки європейських держав. Зеленський наголосив, що Україна докладає зусиль для забезпечення повноцінної присутності Європи в дипломатичних обговореннях.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Коаліція охочих проведе зустріч у Берліні 19 листопада. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив представників держав-партнерів для обговорення військової допомоги Україні на 2027 рік, гарантій безпеки та подальших дипломатичних кроків для завершення війни.

Також спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф вирушили до Берліна на переговори із Зеленським. Представники американської адміністрації планують обговорити з Україною та європейськими союзниками умови тривалого миру, гарантії безпеки й формат наступного раунду багатосторонніх переговорів.

Крім того, 17 листопада Зеленський розкрив пріоритети переговорів у Берліні. Президент повідомив про підготовку пропозицій щодо обміну військовополоненими та розширення переговорного формату за участю європейських представників. За його словами, до дипломатичного процесу мають долучитися Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Польща, а також представники Єврокомісії, Європейської ради та НАТО.