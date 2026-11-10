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Переговори в Абу-Дабі: стало відомо, коли розпочнеться зустріч

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Переговори в Абу-Дабі: стало відомо, коли розпочнеться зустріч
Відбудеться перший з лютого раунд тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною
фото: Reuters (ілюстративне)

10 та 11 листопада в Абу-Дабі запланована тристороння зустріч України, США та РФ

Переговори щодо врегулювання війни в Україні розпочнуться в Абу-Дабі у вівторок о 11:50 за місцевим часом (09:50 за київським часом). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Перший з лютого раунд тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною щодо врегулювання війни відбудеться в Абу-Дабі 10-11 листопада. Делегацію Росії на зустрічі очолить Володимир Мединський. До переговорної групи увійдуть заступники глави МЗС РФ Михайло Галузін та Сергій Рябков.

Водночас українську делегацію очолив керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. До її складу також увійшов очільник Офісу президента Кирило Буданов.

Нагадаємо, у вівторок та середу, 10-11 листопада, в Абу-Дабі запланований тристоронній формат переговорів за участі представників України, США та Росії. Водночас у ці дні в місті перебуватимуть і представники європейських країн.

Україна проведе окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами під час переговорів в Абу-Дабі. Вони відбудуться без участі Росії та будуть присвячені узгодженню позицій і подальших кроків у дипломатичному процесі.

До слова, зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що разом зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом зустрінеться з представниками України, ЄС та НАТО напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

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Теги: переговори росія США Україна

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