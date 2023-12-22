Генсек ООН засумнівався в потребі відновлення зернової угоди

Антоніу Гутерреш: «Я не думаю, що відновлення зернової угоди має сенс»

ООН перебуває в контакті з усіма сторонами з питання відновлення Чорноморської зернової угоди, але при цьому в нинішній ситуації не бачить великого сенсу у відновленні минулих домовленостей. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш під час пресконференції в Нью-Йорку.

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«Ми перебуваємо в контакті з обома сторонами і намагаємося знайти нові форми. При цьому я не думаю, що відновлення «зернової угоди» має сенс», – заявив Гутерреш.

При цьому він зазначив, що вважав би корисним «мати умови для свободи судноплавства в Чорному морі».

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«Зернову угоду» уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів – зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів («Чорноморська», «Одеси» та «Південного») і зі зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім ще двічі – на два місяці. Москва не стала продовжувати «зернову угоду» і 17 липня направила Анкарі, Києву та ООН свої заперечення.

Нагадаємо, директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк заявив, що зернова угода пішла у минуле і більше не відповідає інтересам України.

До відома, президент Зеленський заявив, що президент Румунії Клаус Йоганніс допоміг українським фермерам «вижити». За словами Зеленського, саме Йоганніс посприяв імпорту українського зерна.