Байден вшанував пам’ять жертв Голодомору

Байден наголосив, що США єдині з Україною

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вшанував пам’ять українців, які загинули під час Голодомору у 1932-1933 роках. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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«Ми відзначаємо урочисті роковини Голодомору, коли мужній народ України продовжує захищати свою свободу та суверенітет країни від жорстокої агресивної війни Росії. Дев'яносто років тому нелюдська політика Йосипа Сталіна та радянського режиму призвела до «смерті від голоду», – заявив він.

Байден наголосив, що Йосип Сталін і його уряд систематично конфіскували зерно та господарства селян в Україні, спрямовуючи українську продукцію до інших областей СРСР як частину стратегії придушення національної ідентичності України.

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«Сьогодні сільськогосподарська інфраструктура України знову стає об'єктом цілеспрямованих дій Володимира Путіна в рамках його прагнення до завоювання і влади», – підкреслив він.

Американський лідер підкреслив, що російські війська спрямовано на руйнування економіки та самостійності України, активно завдаючи шкоди полям, знищуючи зерносховища та порти.

«Це не просто напад на економічну стабільність України; це цинічна атака на глобальну продовольчу безпеку. Путін завдає найбільших збитків найбільш вразливим групам населення, спричиняючи користь лише Росії», – підкреслив він.

Байден наголосив, що США єдині з Україною.

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«У цю річницю ми згадуємо і вшановуємо всіх тих, хто в минулому і сьогоденні переніс такі тяготи і продовжує боротися з тиранією. Ми також зобов'язуємося запобігати стражданням, захищати основні свободи та реагувати на порушення прав людини, де б і коли б вони не відбувалися. Ми єдині з Україною», – додав він.

Зазначимо, що сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

До слова, президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою та іншими керівниками держави та військовими вшанував пам'ять жертв голодоморів та звернувся до світу із закликом.

Розвідка пояснила, що план путінського режиму викрасти в України зерно перед повномасштабним вторгненням є спробою повторити голодомор вже у ХХІ столітті.