«Укрзалізниця» збудувала перший зерновоз, адаптований під євроколію

Новий вагон-хопер для зерна моделі 19-8005-У призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів

Зерновоз максимально пристосований для перевезення вантажів територією України та колією 1435 країн Європейського Союзу

«Укрзалізниця» збудувала свій перший зерновоз, пристосований для перевезення колією 1520 мм та євроколією – 1435 мм: це допоможе наростити обсяги українського експорту. Про це інформує пресслужба компанії.

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«Щоб нарощувати обсяги експорту, маємо не тільки розбудовувати прикордонну інфраструктуру, а й оновлювати якісно рухомий склад. Вперше в історії України виготовили зерновоз на виробничих потужностях «Укрзалізниці», який максимально пристосований для перевезення вантажів територією України та колією 1435 країн Європейського Союзу», – йдеться у повідомленні.

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У компанії розповіли, що зерновоз будували на потужностях «Укрзалізниці». Переважна кількість використаних матеріалів та комплектуючих також виготовлена в Україні. Вагони зерновоза враховують всі вимоги, особливості та габарит інфраструктури, їх надалі планують виробляти серійно.

«Новий вагон-хопер для зерна моделі 19-8005-У призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів. Його вантажність 70 тонн; об’єм кузова 104 куб. м; 5 завантажувальних люків, 6 розвантажувальних; конструкційна швидкість 120 км/год», – розповіли в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, Україна та Польща домовилися про перетин кордону вантажівками за допомогою залізничного транспорту. Тепер цей маршрут буде використовуватися на постійній основі.

Раніше ми повідомляли, що партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Далі фури до пункту призначення попрямують автошляхом.