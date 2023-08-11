Зернова угода. Росія приречена повернутись?

Путін у складній ситуації

Відомо, що у серпні мають відбутися переговори президент Туреччини Реджепа Ердогана та російського лідера володимира путіна щодо повернення росії у зернову угоду. Російські ЗМІ пишуть, що на них Ердоган нібито планує запропонувати укрупнити та розширити угоду, а саме – відновити мирні переговори щодо України. Але це скоріше – зі сфери бажаного кремлівськими пропагандистами.

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Поки що Ердоган намагається скинути з себе певну відповідальність, киваючи на Захід. Мовляв, нехай той виконає якісь російські побажання. Фактично – послабить санкції щодо низки позицій.

Сам Ердоган, схоже, все, що міг дати росії по зерновій угоді – дав. А ось підключити її банки до SWIFT, відновити постачання країні-агресору запчастин для сільгосптехніки (які, ясна річ, можуть піти і на військову), вирішити питання зі страхуванням російських суден (болюча тема для кремля, особливо після нещодавніх успішних атак українських морських дронів), відновлення роботи аміакопроводу «Тольятті-Одеса» – тут він не має влади.

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А Захід, звісно ж, не хоче, щоб все виглядало як його поступка рф. Йому цікавіше, щоб усе виглядало, ніби Глобальний Південь та інші умовні нейтрали додавили росію. Змусили її повернутися до угоди. Тому в Держдепі США згадують ту ж Бразилію, як того, хто може підштовхнути до цього путіна. Але насамперед тут можуть реально тиснути Китай та Індія. Країни, здатні вплинути на кремль. Думаю, протягом серпня і вирішуватиметься це питання.

Путін у складній ситуації. Тим більше що Україна показала свої можливості, вдаривши морськими дронами і по десантному кораблю окупантів, і по їхньому нафтовому танкеру. Як наслідок – страхування російських суден у Чорному морі вже різко зросло. Адже такі атаки значно збільшують ризики. Конвоювати всі судна рф не може. У тому числі, побоюючись атак на конвой з боку українських морських дронів.

Україна чітко дала зрозуміти – ви знищуєте наші порти, ми топитимемо ваші кораблі. У результаті росія, враховуючи її розміри, інфраструктурні та санкційні проблеми, втратить більше.

А тут ще й ризики підвищення цін на нафту, в чому не зацікавлені багато глобальних гравців, той же Китай.

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Думаю, зустріччю Ердогана з путіним ряд закулісних переговорів, явних і таємних шантажів і сигналів може завершитися. І рф повернеться в угоду, отримавши деякі суто формальні поступки.