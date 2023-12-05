Мінагро пояснило, як українські біженці вплинули на експорт гречки до Європи

Як зазначив Висоцький, українці формують значний попит на гречку в Європі і активно поширюють культуру її споживання

Цьогоріч Україна отримала рекордний урожай гречки – близько 220 тис. тонн

Україна вперше за тривалий час налагодила експорт гречки до Європи. Причиною цьому стали українські біженці, які через війну опинилися в країнах ЄС. Про це в інтерв'ю «Апострофу» розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

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Як зазначив Висоцький, українці формують значний попит на гречку в Європі і активно поширюють культуру її споживання.

«Це примушує європейські мережі закуповувати цей продукт в Україні. Уряд зі свого боку сприяє цьому. Зняті всі обмеження на експорт гречки, які існували раніше. Завдяки цьому до Європи розпочався експорт гречки», – додав заступник міністра.

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Як зазначив заступник глави Мінагро, цьогоріч Україна отримала рекордний урожай гречки – близько 220 тис. тонн, що практично вдвічі більше за річне споживання нашою країною.

«Якщо говорити про зернові та олійні культури, які складають основу вітчизняного експорту, то зібрано 22 мільйони тонн пшениці, майже 6 мільйонів тонн ячменю, до 30 млн тонн кукурудзи. Урожай ріпаку склав 4 млн тонн, сої – 4,7, а соняшника – 13 млн тонн. Назагал зернових і олійних культур планується зібрати близько 80 млн тонн», – каже заступник очільника Мінагро.

Висоцький наголошує, для задоволення внутрішніх потреб Україні достатньо близько 20 млн тонн збіжжя.

«Ця цифра може протягом року дещо збільшитися, оскільки зараз ми бачимо зростання тваринництва. Проте в будь-якому разі внутрішнє споживання не перевищить 25 млн тонн. Таким чином, для експорту у нас лишається 55-60 млн тонн сільськогосподарської продукції», – пояснив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства.

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Нагадаємо, у Держстаті рапортують про уповільнення темпів росту споживчих цін. Проте це не означає, що усе різко почало дешевшати. Ймовірно, ціни на овочі до середини грудня майже не зміняться, тож борщ ще трохи потішить споживачів своєю вартістю. Водночас, кажуть експерти, є всі передумови для подорожчання хліба, яєць, молочної та кондитерської продукції.

До слова, у другій половині жовтня у супермаркетах значно подешевшали соняшникова олія, гречка та хліб.