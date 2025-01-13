Видання Financial Times пояснило, що дійсно потрібно жителям Гренландії

Гренландці перерахували низку причин, через які хотіли позбутися данського правління

Заява обраного президента Дональда Трампа про те, що острів Гренландія, що нині перебуває під керуванням Копенгагена, повинен увійти до складу США, обурили місцевих жителів. Гренландці не бажають бути американцями. Про це пише газета Financial Times.

Багато хто ображений висловлюваннями Трампа, заявив колишній прем'єр Гренландії Куупік Клейст. Їм не сподобалося, що їхню батьківщину обговорювали як угоду з нерухомості. «Ви не можете просто піти і купити країну або її людей», – наголосив Клейст.

Хоча на сьогодні Гренландія є автономною датською територією і має повноваження самостійно приймати рішення з більшості питань, за винятком зовнішньої та безпекової політики, всі гренландці, з якими спілкувалися кореспонденти Financial Times, заявили, що хочуть більшого політичного контролю.

За словами одного з мешканців острова, найбільший політичний розкол Гренландії проходить між тими, хто хоче більшої автономії у складі Данії, і тими, хто вважає, що Гренландія має стати незалежною.

Гренландці перерахували низку причин, через які хотіли позбутися данського правління.

Одні, зокрема, посилалися на особистий досвід дискримінації, а інші розповідали про нерівність у пенсіях та оплату праці між гренландцями та данцями або про нерівність у наданні таких послуг, як вища освіта та охорона здоров'я. Але найчастіше місцеві жителі згадували нещодавні викриття про те, що у 1960-х роках данські лікарі вводили протизаплідні спіралі тисячам жінок-інуїток без їхньої згоди.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути частиною США чи Данії, він хоче незалежності. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на це відповіла, що це «законно та зрозуміло». Однак багато гренландців вважають, що в острова недостатньо сильна економіка, щоб просто розірвати зв'язки з Копенгагеном і діяти поодинці.

Нагадаємо, лідер демократів у палаті представників США Хакім Джефріс вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп «одержимий ідеєю» захоплення Гренландії.