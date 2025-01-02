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Залужний може стати президентом України? Прогноз соціолога

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Залужний може стати президентом України? Прогноз соціолога
Соціологічне дослідження показало що Валерій Залужний є лідером політичних вподобань українців
фото: Reuters

Євген Головаха: Не кожен військовий перемагає

Соціолог і професор Євген Головаха вважає, що якби в Україні через два тижні відбулися президентські вибори, то вірогідно посол України у Великій Британії Валерій Залужний став би переможцем. Однак, якщо вони відбудуться через довший період, робити такі висновки зарано. Про це професор зауважив в інтерв'ю «Радіо Свобода».

На кінець 2024 року Центр «Соціальний моніторинг» презентував соціологічне дослідження, яке показало, що Валерій Залужний є лідером політичних вподобань українців. Соціолог зауважив, що хоча його рейтинг є найвищим наразі, але реальні вибори можуть поставити під питання його перемогу.

«Не все так просто в електоральному світі. Зрозуміло, абстрактний рейтинг у нього найвищий. Але якби дійсно, якимось дивом, через два тижні можна було провести якісь вибори, то дуже високо вірогідно, що саме він би і став переможцем. Але коли почнеться політичне життя, а це може бути тільки тоді, коли не буде воєнного стану в Україні, якщо закінчиться війна, то почнеться політичне життя, почнуться політичні кампанії, доведеться звертатись до виборців», – зауважив Євген Головаха.

Професор вважає, що соціологічне дослідження не відображає період, коли почнуться реальні політичні перегони.

«Можна якісь гіпотези висувати, що там є шанси, що це реальні кандидати і так далі. Але бути впевненим абсолютно в результатах ми не можемо. Бо дійсно, в Україні є політичне життя, є традиція політичного життя. Як ви знаєте, ми завжди переобирали президентів, і вже скільки в нас їх було. А в цьому політичному процесі, у цій ситуації електоральних змагань, будь-що може статися», – розповів професор.

За словами професора, у Валерія Залужного немає харизми: «От просто нема харизми і все. Ви розумієте, є така дивна категорія: психологічна і політична харизма. Тобто це здатність людини, політичного лідера, впливати на маси: так, що маси починають його слухати і починають думати, що саме він зможе вирішити і їх власні проблеми, і проблеми країни».

На думку Євгена Головахи у президентських виборах перемагають «популісти, які нічого не здатні вирішити, але вони здатні повести за собою більшість людей. Не кожен військовий перемагає».

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Наразі він працює на посаді посла України в Лондоні.

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Теги: вибори українці Україна президент Валерій Залужний

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