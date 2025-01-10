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Сергій Таран Політолог

До чого штовхають Європу неоднозначні заяви Трампа

glavcom.ua
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Заяви Трампа штовхають ЄС до створення безпекової парасольки
колаж: glavcom.ua

«Погрози Трампа та відверта зневага Маска до європейських політичних еліт штовхатиме європейців до створення військових обʼєднань»

Євросоюз не дозволить США забрати Гренландію, – гнівно заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Отож, шанси на появу європейських збройних сил суттєво збільшуються.

Погрози Трампа та відверта зневага Маска до європейських політичних еліт штовхатиме європейців до створення військових обʼєднань, які діятимуть паралельно до структур НАТО, де домінують американці.

Особливу роль у цьому відіграватимуть Франція та Велика Британія – обидві країни мають ядерну зброю. (Хоч остання вже не є членом ЄС).

Звісно, ніхто не говорить про те, що європейці та американці коли-небудь дійдуть до прямого протистояння. Але незалежність європейців від американської безпекової парасольки зараз буде дуже на часі.

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Джерело
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Теги: США Європа Дональд Трамп Європейський союз

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