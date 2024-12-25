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Президент Південної Кореї нехтує викликами на допит щодо оголошення воєнного стану

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Президент Південної Кореї нехтує викликами на допит щодо оголошення воєнного стану
Напередодні адвокат очільника держави сказав, що той надає першочергову увагу розгляду справи Конституційного суду щодо його імпічменту
фото з відкритих джерел

Президенту висунуто звинувачення у зловживанні владою

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль вдруге проігнорував виклик на допит об’єднаної слідчої групи. Його мають допитати щодо оголошення воєнного стану у країні. Про це повідомляє Yonhap.

Юн Сук Йолю висунули звинувачення у зловживанні владою. Його викликали до офісу Управління з розслідування корупції для високопоставлених посадовців у Гвачхоні, на південь від Сеула.

Напередодні адвокат президента, сказав, що той надає першочергову увагу розгляду справи Конституційного суду щодо його імпічменту. Президент планує оприлюднити свою позицію щодо судового процесу після Різдва.

Нагадаємо, Юн Сок Йоля також підозрюють у державній зраді. Таку ж статтю висунули ексміністру оборони Кім Йон Хону, який вже перебуває у СІЗО.

Ще 18 грудня Юн Сок Йоль, чиї повноваження були припинені внаслідок імпічменту в парламенті, не з'явився на допит Управління антикорупційних розслідувань щодо високопосадовців у справі про заколот.

Паралельно своє розслідування проводить прокуратура країни. Вона викликала президента на допит 15 грудня, але той також не з'явився. Прокуратура виписала другий виклик на допит на 21 грудня.

Як відомо, 11 грудня Управління антикорупційних розслідувань щодо високопоставлених службовців, поліція та Міністерство оборони Південної Кореї домовилися об'єднати свої зусилля з розслідування подій воєнного стану, в результаті чого з'явилася об'єднана слідча група Південнокорейського закону, що дозволяє кримінальне переслідування чинного глави держави у цих справах.

Так, 3 грудня президент Південної Кореї оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил». Президент Юн Сок Йоль звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавною діяльністю. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.

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Теги: адвокат допит президент Південна Корея

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